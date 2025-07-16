阿美族竹炮迎賓 娜麓灣樂舞團邀第一代老團員「 回娘家」

娜麓灣樂舞團老團員今天回娘家。（記者陳彥廷攝）

〔記者陳彥廷／屏東報導〕位於屏東瑪家鄉的台灣原住民族文化園區，為傳承原民樂舞文化，38年前成立「娜麓灣樂舞團」，堪稱是匯集台灣原住民族特色樂舞的最佳代表表藝團體，中心在新的歌舞館落成後，今天邀請第一代團員「回娘家」，團員見到38年來演變，有的人欣見新變化，有的人則是有感而發落淚，中心主任邱黃肇崇是大讚老團員們用生命演出，堅持成為原民文化的傳承者。

台灣原住民族文化園區中娜麓灣區的歌舞館日前嶄新落成，可說是頂級的表演場地。（記者陳彥廷攝）

台灣原住民族文化園區今年迎來嶄新劃時代建設「歌舞館」，中心今天舉辦「2025Cau-表演有意思：老團員回娘家」活動，特別邀請曾參與舞團創團的老團員們，重返當年練舞、表演與揮汗的土地，與現任表演者一同回顧，並見證原住民族表演藝術的傳承與蛻變。

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迎賓炮也被捕捉到火力四射的瞬間。（記者陳彥廷攝）娜麓灣樂舞團老團員今天回娘家，主任邱黃肇崇（左）頒贈致謝獎品給老團員代表及創團總監包勝雄（右）。（記者陳彥廷攝）

老團員與各地原民學童今天逾百人先到園區外，由邱黃肇崇和老團員、現任團圓們，點燃阿美族知名的「竹炮」迎賓，走進歷經改建的新空間，昔日的表演者回想起烈日下的揮汗練舞，足跡鋪就了原民文化展演的基礎；創團總監包勝雄說，當時在全台各部落的同意下，進駐部落蹲點、採集各族特有的樂舞文化，打造各具特色的樂舞推廣；第三屆總監林世治則指出，團員從22人開始，為台灣原住民的樂舞展演開闢新路。

娜麓灣樂舞團現在於以嶄新且專業的設備的歌舞館中表演。（記者陳彥廷攝）娜麓灣樂舞團現在於以嶄新且專業的設備的歌舞館中表演。（記者陳彥廷攝）

邱黃肇崇表示，樂舞就是族人們的生活，娜麓灣樂舞團團員一直以來肩負著原民使命感與傳承文化而堅持著，多年來出國展演無數，今年已曾到紐西蘭表演，下個月還要到大阪世博演出，這場「老團員回娘家」活動不僅是一次溫馨的聚首，更是一段回望文化展演起點、承續表演藝術精神的重要時刻，未來將持續推動多元文化展演與培訓計畫，厚植原住民族文化底蘊，讓更多人看見原住民族的藝術魅力與生命力。

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