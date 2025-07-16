北投麗禧「最美榮耀」快閃獻禮 限時5日優惠頂級山林之旅5折起

北投麗禧7月17日起限時5天，推出「最美榮耀・北投麗禧快閃獻禮」住房專案。（北投麗禧溫泉酒店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕今年首次參加旅遊平台「全台最美飯店」票選，即獲得「最美慢活度假獎」的北投麗禧溫泉酒店，為回饋廣大旅客支持，將於7月17日起至21日期間，限時5天推出「最美榮耀・北投麗禧快閃獻禮」住房專案，活動期間，雙人入住雅緻山景客房享近5折的驚喜優惠，入住期間至9月30日止。

北投麗禧雅緻山景客房擁有15坪舒適空間、房內獨享冷熱雙湯池，盡享幽靜的度假時光。（北投麗禧溫泉酒店提供）

炎炎夏日，最適合遠離都市塵囂，走進翠綠環繞的山林裡避暑。北投麗禧表示，飯店以獨特的山林祕境設計，融合自然景觀的建築特色，營造出靜謐優雅的度假氛圍，尤其每間客房皆備有私人陽台及觀音石打造的冷熱泡湯池，讓旅客在房內即可享受白磺泉療癒。北投麗禧承接來自大磺嘴的第一口純淨白磺溫泉，泉水富含礦物質而呈現乳白色，被譽為「牛奶湯」，浸泡後肌膚倍感柔嫩。夏季泡湯，可幫助身體新陳代謝，排除身體多餘水分，帶來由內而外的舒暢。此外，房客也可前往至挑高9米的露天風呂，享受溫泉池、石板浴及烤箱等多元舒適休憩空間，或是選擇夏季最受歡迎的百坪戶外風呂與清涼泳池，徹底釋放夏季悶熱，盡情舒展身心。

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房客可免費使用挑高9米的露天風呂大眾湯，體驗純淨白磺泉禮讚。（北投麗禧溫泉酒店提供）

北投麗禧強調，由於飯店長期秉持「待客如親」理念，致力提供最細膩的服務款待遊客，這份用心也反映在旅客的高度認同上，在網路平台上長年累積4.5分以上的高分好評，此次回饋專案「最美榮耀」快閃獻禮活動將於7月17日開跑至21日，可預訂入住日期為7月17日至9月30日止（不分平假日），每日限量5間，訂完為止。更多相關訊息詳詢北投麗禧溫泉酒店官網。

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