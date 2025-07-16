自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

北投麗禧「最美榮耀」快閃獻禮 限時5日優惠頂級山林之旅5折起

2025/07/16 21:07

北投麗禧7月17日起限時5天，推出「最美榮耀・北投麗禧快閃獻禮」住房專案。（北投麗禧溫泉酒店提供）北投麗禧7月17日起限時5天，推出「最美榮耀・北投麗禧快閃獻禮」住房專案。（北投麗禧溫泉酒店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕今年首次參加旅遊平台「全台最美飯店」票選，即獲得「最美慢活度假獎」的北投麗禧溫泉酒店，為回饋廣大旅客支持，將於7月17日起至21日期間，限時5天推出「最美榮耀・北投麗禧快閃獻禮」住房專案，活動期間，雙人入住雅緻山景客房享近5折的驚喜優惠，入住期間至9月30日止。

北投麗禧雅緻山景客房擁有15坪舒適空間、房內獨享冷熱雙湯池，盡享幽靜的度假時光。（北投麗禧溫泉酒店提供）北投麗禧雅緻山景客房擁有15坪舒適空間、房內獨享冷熱雙湯池，盡享幽靜的度假時光。（北投麗禧溫泉酒店提供）

炎炎夏日，最適合遠離都市塵囂，走進翠綠環繞的山林裡避暑。北投麗禧表示，飯店以獨特的山林祕境設計，融合自然景觀的建築特色，營造出靜謐優雅的度假氛圍，尤其每間客房皆備有私人陽台及觀音石打造的冷熱泡湯池，讓旅客在房內即可享受白磺泉療癒。北投麗禧承接來自大磺嘴的第一口純淨白磺溫泉，泉水富含礦物質而呈現乳白色，被譽為「牛奶湯」，浸泡後肌膚倍感柔嫩。夏季泡湯，可幫助身體新陳代謝，排除身體多餘水分，帶來由內而外的舒暢。此外，房客也可前往至挑高9米的露天風呂，享受溫泉池、石板浴及烤箱等多元舒適休憩空間，或是選擇夏季最受歡迎的百坪戶外風呂與清涼泳池，徹底釋放夏季悶熱，盡情舒展身心。

房客可免費使用挑高9米的露天風呂大眾湯，體驗純淨白磺泉禮讚。（北投麗禧溫泉酒店提供）房客可免費使用挑高9米的露天風呂大眾湯，體驗純淨白磺泉禮讚。（北投麗禧溫泉酒店提供）

北投麗禧強調，由於飯店長期秉持「待客如親」理念，致力提供最細膩的服務款待遊客，這份用心也反映在旅客的高度認同上，在網路平台上長年累積4.5分以上的高分好評，此次回饋專案「最美榮耀」快閃獻禮活動將於7月17日開跑至21日，可預訂入住日期為7月17日至9月30日止（不分平假日），每日限量5間，訂完為止。更多相關訊息詳詢北投麗禧溫泉酒店官網。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應