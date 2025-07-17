虎井分班校園化身貓樂園！11隻巨貓氣偶點亮金色雙島藝術祭

虎井分部成為貓樂園，11隻大型玩偶進駐。（馬公市公所提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年首度舉辦的金色雙島藝術祭，將於19日在虎井嶼盛大登場，主展區設於馬公國小虎井分班校園，11隻巨型貓咪氣偶今（17）日驚豔亮相，為澎湖夏季藝文活動注入全新話題與童趣能量，預計成為今夏離島最吸睛的新亮點。

虎井嶼素有「貓島」美譽，常見貓咪悠然穿梭於村巷、港邊，早已成為在地獨特風景。這座小島擁有壯麗的玄武岩海岸、純樸的漁村生活，以及聞名澎湖的夕陽美景，是群島中難得的靜謐之地。島上的慢生活、人情味和自然氛圍，讓每位造訪者都能找到屬於自己的寧靜時刻。

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大型貓玩偶進駐，讓虎井成為名副其實貓島。（記者劉禹慶攝）

首度舉辦的金色雙島藝術祭由馬公市公所主辦，特別參考日本「越後妻有大地藝術祭」模式，結合創意裝置、在地景觀與校園空間，首次以「巨型貓咪」為主題，將馬公國小虎井分班打造成互動拍照樂園，為這座昔日校園注入全新生命力。分班雖已無師生進駐，但校園空間成為社區與旅人共同參與、交流的公共場域，承載著居民生活記憶與地方情感。

活動自7月19日至8月3日展開，馬公市公所同步推出「虎井八景打卡換好禮」集章活動，完成拍照打卡任務，即可兌換限量文創贈品「藍地黃虎旗－金色雙島版本」毛巾，贈品數量有限，換完後改送沁涼仙人掌冰。活動期間每逢週六、週日特別規畫免費交通船接駁，船票限量60張，分為40張線上預約（專供設籍馬公市市民），以及20張於當日現場開放，提供不特定對象，額滿為止。交通船於下午1時30分自南海遊客中心開航，下午4時返程。

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