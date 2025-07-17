自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

虎井分班校園化身貓樂園！11隻巨貓氣偶點亮金色雙島藝術祭

2025/07/17 13:10

虎井分部成為貓樂園，11隻大型玩偶進駐。（馬公市公所提供）虎井分部成為貓樂園，11隻大型玩偶進駐。（馬公市公所提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年首度舉辦的金色雙島藝術祭，將於19日在虎井嶼盛大登場，主展區設於馬公國小虎井分班校園，11隻巨型貓咪氣偶今（17）日驚豔亮相，為澎湖夏季藝文活動注入全新話題與童趣能量，預計成為今夏離島最吸睛的新亮點。

虎井嶼素有「貓島」美譽，常見貓咪悠然穿梭於村巷、港邊，早已成為在地獨特風景。這座小島擁有壯麗的玄武岩海岸、純樸的漁村生活，以及聞名澎湖的夕陽美景，是群島中難得的靜謐之地。島上的慢生活、人情味和自然氛圍，讓每位造訪者都能找到屬於自己的寧靜時刻。

大型貓玩偶進駐，讓虎井成為名副其實貓島。（記者劉禹慶攝）大型貓玩偶進駐，讓虎井成為名副其實貓島。（記者劉禹慶攝）

首度舉辦的金色雙島藝術祭由馬公市公所主辦，特別參考日本「越後妻有大地藝術祭」模式，結合創意裝置、在地景觀與校園空間，首次以「巨型貓咪」為主題，將馬公國小虎井分班打造成互動拍照樂園，為這座昔日校園注入全新生命力。分班雖已無師生進駐，但校園空間成為社區與旅人共同參與、交流的公共場域，承載著居民生活記憶與地方情感。

活動自7月19日至8月3日展開，馬公市公所同步推出「虎井八景打卡換好禮」集章活動，完成拍照打卡任務，即可兌換限量文創贈品「藍地黃虎旗－金色雙島版本」毛巾，贈品數量有限，換完後改送沁涼仙人掌冰。活動期間每逢週六、週日特別規畫免費交通船接駁，船票限量60張，分為40張線上預約（專供設籍馬公市市民），以及20張於當日現場開放，提供不特定對象，額滿為止。交通船於下午1時30分自南海遊客中心開航，下午4時返程。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應