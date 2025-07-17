畫展「轉角遇見孔子」 身心障礙者藝術邁向公共文化

今（17）日服務身心障礙者的台北市立陽明教養院在輝久集團的店面藝術空間舉辦「轉角遇見孔子」畫展開幕茶會。（記者蔡愷恆攝）

〔記者蔡愷恆／台北報導〕今（17）日服務身心障礙者的台北市立陽明教養院在輝久集團的店面藝術空間舉辦「轉角遇見孔子」畫展開幕茶會。畫展於去年和台北孔廟共同舉辦，由台北富邦銀行公益慈善基金會支持，去（2024）年展出之後引起熱烈迴響。今年也與中研院數位文化中心攜手合作，開啟身心障礙藝術邁向公共文化領域的重要一步，也是開放博物館首度與社福機構合作。

本次畫展呈現陽明教養院學員經2次孔廟參訪，畫出他們所詮釋的六藝以及古人生活，從畫作中也看得出學員的性格和繪畫習慣。如周帝全的作品〈撥算問天〉，就看得出他傾向以大色塊快速構圖與上色，而葉珍君的〈彩舞新娘〉呈現線條細膩而色調紅豔、溫暖的特色。

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台北市立陽明教養院的學員多為中、重度身心障礙者或是自閉症，有些也伴隨情緒障礙，不過透過在畫布上面大放異彩，除了會幫助他們情緒穩定，也會讓學員的肢體更加靈活。

陽明教養院院長葉俊郎表示，「這次與輝久的異業合作別具意義。身心障礙者需要社會大眾的理解與支持。這或許只是院內學生的一小步，卻是社會接納與共融的一大步。」

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