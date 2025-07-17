虛空之境攝影展今日開幕 文化部長李遠：在虛空時代「1件事」讓人理解彼此

文化部長李遠今日出席「虛空之境：當代攝影中的領土與都市凝視」開幕式。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由文化部所屬的國家攝影文化中心主辦的攝「虛空之境：當代攝影中的領土與都市凝視」展於今（17）日舉行開幕式。文化部長李遠出席致詞時表示，在文明發展與生態危機交錯的時代，攝影不只是紀錄工具，更是傳遞哲思與情感的媒介，能在虛空之中為彼此創造理解與連結。

李遠指出，今日世界面臨氣候變遷、生態喪失與開發過度等挑戰，使得人們對未來普遍感到恐懼。他認為，「虛空之境」所展示的攝影作品，猶如過去歐洲繪畫中的「虛空畫」，以靜物承載對世界的孤寂與絕望；本次展覽同樣透過影像語彙，回應人類共同面對的無常與失序處境。他提到，儘管藝術家來自不同文化背景的觀眾彼此陌生，攝影作品卻能在短時間內建立理解的橋梁，「像這樣的時刻，是在逐漸分解的時代中最美好的事情。」

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周慶輝「臺北浮白」系列作品參與「虛空之境」展出。（記者董柏廷攝）

李遠更分享一段個人夢境，描述世界末日前夕，鄰里間互相凝視的一刻，那種超越語言的感知與理解，正是攝影力量的具現。他說明，影像背後蘊藏的不僅是視覺呈現，更牽動著深層的哲學思考與情感共鳴。

最後，他向參展藝術家表達感謝，特別致謝遠道而來的法國創作者，並表示期待觀眾在展覽中重新看見那些看似熟悉卻意涵深遠的影像風景，重新思索人與環境、歷史與記憶之間的關係。展覽即日起至11月23日展出。詳詢攝影中心官網。

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