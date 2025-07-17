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廟口長大扛女主角、喊出搖滾戲曲實境秀！許效舜 × 楊小黎搭檔「傳藝金曲獎」主持火力全開

2025/07/17 17:55

第36屆傳藝金曲獎由許效舜（右）與楊小黎搭檔主持。（傳藝中心提供）第36屆傳藝金曲獎由許效舜（右）與楊小黎搭檔主持。（傳藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕第36屆傳藝金曲獎將於8月23日在台灣戲曲中心舉行，今年以「代」為主題，聚焦跨世代、跨領域的傳統藝術對話。典禮主持陣容星光閃耀，由許效舜與楊小黎聯手主持，紅毯環節「傳藝大道」則邀來資深主持人柯大堡搭檔新生代演員孫凱琳，一場橫跨年齡與領域的文化派對蓄勢待發。

「我們要的不只是懷舊，而是傳承與再造。」許效舜在記者會上笑談，從小在廟口長大，對布袋戲、陣頭、三太子有深厚情感，聽見北管音樂就熱血沸騰。他透露，曾有想過讓「鐵獅玉玲瓏」成為戲曲的延伸進階版，甚至加入搖滾元素與特技飛行等現代創意，讓節目更具可看性與活力。他還大膽構想，未來是否能打造一檔結合實境節目形式的傳統藝術計畫，招募年輕人投入傳統表演的行列，成為未來接班人，「就像辦一個『魔鬼鐵獅玉玲瓏營』一樣，讓他們在挑戰中學習、傳承。」

楊小黎則自爆7歲時和許效舜合作拍時，「舜哥」還扛著她拍戲，並回憶媽媽在片場餵她吃小饅頭、叮囑她背台詞，如今重逢擔任主持，她坦言壓力大但也充滿期待。「我爸爸是廟公，我從小在戲棚後長大，看戲偷看被媽媽罵，但她其實比我還迷戲曲，黃梅調、歌仔戲她都追得很勤快！」

第36屆傳藝金曲獎主持人許效舜（左起）、楊小黎與傳藝大道主持人柯大堡合照。（傳藝中心提供）第36屆傳藝金曲獎主持人許效舜（左起）、楊小黎與傳藝大道主持人柯大堡合照。（傳藝中心提供）

同樣首次主持「傳藝大道」的柯大堡認為，自己的角色是「引水人」，要讓觀眾更貼近傳統藝術，「每個團隊的光，都值得被看見。」而孫凱琳也強調，歌仔戲不能只有《王寶釧》和《薛平貴》，應加入時事題材與創新形式，讓年輕人用熟悉的語言重新靠近，「其實現在追戲曲演員的年輕觀眾很多，熱情不輸追星族！」

記者會上，四位主持人笑料不斷，楊小黎提及曾為皮影戲配音、學嗩吶循環換氣；柯大堡則自嘲是「看許效舜表演長大的」，熱愛北管，也發行過融合搖滾與電子音樂的專輯；而許效舜更直言「娛樂與文化其實從不衝突」，只要方式對了，傳藝就能火。

第36屆傳藝金曲獎頒獎典禮將於8月23日晚上7點正式登場，下午5點30分開放星光紅毯，台視綜合台全程轉播，並於三立電視、傳藝金曲獎、寶島神很大臉書與YouTube同步直播。

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