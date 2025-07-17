台南水道博物館首辦台語導覽師資培訓 8月起開放學校團體預約

台南水道博物館首度舉辦台語文闖關導覽師資培訓，8月起將開放學校團體預約體驗。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕台南山上花園水道博物館首度舉辦「台語文闖關導覽師資培訓」，結合博物館教育與本土語言推廣，希望強化教師以台語進行導覽解說與教學活動的能力。8月起，將開放學校團體預約體驗台語文闖關導覽活動，帶學生透過互動遊戲及導覽活動，認識在地的水資源發展歷程，同時也強化台語表達能力。

培訓課程對象為博物館內外的導覽人員與志工，內容涵蓋語言意識培力、教案設計技巧及現場實作演練等主題。規畫3項以水道歷史為基礎的闖關活動，並以台語為關卡命名，包括「喝（台語：大聲喊叫）牌拼輸贏」、「送水勇筋路」及「掔（台語：投擲、扔）準練手骨」，對應語言應用、館區建築認識及邏輯策略思考，在過程中穿插台語指令與核心句型，並依據表現進行積分評比。

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館方表示，遊戲設計取材自園區「2抽3送」的水資源濾淨流程，讓學員在模擬水道運作的過程中，理解博物館各建物的功能與歷史脈絡。課程同時介紹沉浸式教學策略，鼓勵教師依學生語言程度調整教學比例，包含全台語、半台語或台語輔助華語等方式，讓學童在情境中自然接觸與使用母語。

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