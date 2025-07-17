無聲勝有聲 國際攝影大獎展現敘事張力

〔蔡佩盈／綜合外電報導〕衛康攝影大獎（Wellcome Photography Prize）旨在用影像展現人們對心理健康偏見，今年度分為3類投稿項目：敘事系列、單張攝影、科學與醫學影像。今（17）日公布得獎作品，分別由Sujata Setia〈千刀萬剮〉、Mithail Afrige Chowdhury〈城市旅程〉、Steve Gschmeissner〈肝臟中的膽固醇〉獲獎。

敘事系列得獎作品〈千刀萬剮〉（A Thousand Cuts “कितनी गिरह”）。（美聯社）

敘事系列（Storytelling Series）得獎作品為蘇賈塔．塞蒂亞（Sujata Setia）〈千刀萬剮〉（A Thousand Cuts “कितनी गिरह”）。這組肖像作品探討南亞文化中家庭暴力所造成的身心創傷。照片中的人物及塞蒂亞皆為家暴倖存者，由她們自己選擇如何被呈現。拍攝完成後，塞蒂亞運用印度傳統剪紙藝術 sanjhi 為影像加工處理，展現刀剮如凌遲般的畫面張力，更多作品可見其網站：https://sujatasetia.com/。

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單張攝影得獎作品〈城市旅程〉（Urban travel）。（美聯社）

單張攝影（Solo Photography）得獎作品來自米泰爾．阿弗里格．喬杜里（Mithail Afrige Chowdhury）〈城市旅程〉（Urban travel），諷刺孟加拉追求經濟發展、加速都市化，卻連公園綠地都被犧牲，只能在自家公寓樓頂重現一場「親近自然的體驗」。

科學與醫學影像得獎作品〈肝臟中的膽固醇〉（Cholesterol in the liver）。（美聯社）

史帝夫．格施邁斯納（Steve Gschmeissner）〈肝臟中的膽固醇〉（Cholesterol in the liver）則贏得科學與醫學影像（Medical & Scientific Imaging）此項目。呈現的是人類肝細胞中膽固醇結晶的樣貌，藍色部分為膽固醇結晶，紫色為肝細胞。膽固醇會在循環系統中累積，造成血管損傷，進而導致心臟病發作與中風。如此精細的影像有助於科學家與大眾深入理解膽固醇對人體的影響。

所有攝影作品可於倫敦Francis Crick Institute觀賞，展覽至10月18日止。詳請見官網。

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