自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 國際藝聞

無聲勝有聲 國際攝影大獎展現敘事張力

2025/07/17 22:09

〔蔡佩盈／綜合外電報導〕衛康攝影大獎（Wellcome Photography Prize）旨在用影像展現人們對心理健康偏見，今年度分為3類投稿項目：敘事系列、單張攝影、科學與醫學影像。今（17）日公布得獎作品，分別由Sujata Setia〈千刀萬剮〉、Mithail Afrige Chowdhury〈城市旅程〉、Steve Gschmeissner〈肝臟中的膽固醇〉獲獎。

敘事系列得獎作品〈千刀萬剮〉（A Thousand Cuts “कितनी गिरह”）。（美聯社）敘事系列得獎作品〈千刀萬剮〉（A Thousand Cuts “कितनी गिरह”）。（美聯社）

敘事系列（Storytelling Series）得獎作品為蘇賈塔．塞蒂亞（Sujata Setia）〈千刀萬剮〉（A Thousand Cuts “कितनी गिरह”）。這組肖像作品探討南亞文化中家庭暴力所造成的身心創傷。照片中的人物及塞蒂亞皆為家暴倖存者，由她們自己選擇如何被呈現。拍攝完成後，塞蒂亞運用印度傳統剪紙藝術 sanjhi 為影像加工處理，展現刀剮如凌遲般的畫面張力，更多作品可見其網站：https://sujatasetia.com/

單張攝影得獎作品〈城市旅程〉（Urban travel）。（美聯社）單張攝影得獎作品〈城市旅程〉（Urban travel）。（美聯社）

單張攝影（Solo Photography）得獎作品來自米泰爾．阿弗里格．喬杜里（Mithail Afrige Chowdhury）〈城市旅程〉（Urban travel），諷刺孟加拉追求經濟發展、加速都市化，卻連公園綠地都被犧牲，只能在自家公寓樓頂重現一場「親近自然的體驗」。

科學與醫學影像得獎作品〈肝臟中的膽固醇〉（Cholesterol in the liver）。（美聯社）科學與醫學影像得獎作品〈肝臟中的膽固醇〉（Cholesterol in the liver）。（美聯社）

史帝夫．格施邁斯納（Steve Gschmeissner）〈肝臟中的膽固醇〉（Cholesterol in the liver）則贏得科學與醫學影像（Medical & Scientific Imaging）此項目。呈現的是人類肝細胞中膽固醇結晶的樣貌，藍色部分為膽固醇結晶，紫色為肝細胞。膽固醇會在循環系統中累積，造成血管損傷，進而導致心臟病發作與中風。如此精細的影像有助於科學家與大眾深入理解膽固醇對人體的影響。

所有攝影作品可於倫敦Francis Crick Institute觀賞，展覽至10月18日止。詳請見官網

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應