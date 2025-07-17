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手電筒就是魔法棒！澳洲人氣沉浸式兒童劇《閃閃星》登台 點亮光影想像力

2025/07/17 22:49

《閃閃星》透過科技與想像的結合，讓孩子在光與影的世界中，發現自身創造力的力量。（北藝中心提供）《閃閃星》透過科技與想像的結合，讓孩子在光與影的世界中，發現自身創造力的力量。（北藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕來自澳洲的派奇劇團（Patch Theatre）改編經典繪本《阿羅有枝彩色筆》，推出沉浸式光影兒童劇《閃閃星》（ZOOOM），即日起至20日於台北表演藝術中心藍盒子登場。全劇以光點為主角，結合LED、投影與雷射技術，打造如夢似幻的光影世界。孩童入場時會獲發一盞小燈，可隨劇情揮動、參與互動，進入一段關於黑暗、想像與探索的旅程。

劇情圍繞一位在房間中發現神秘光點的小女孩，觀眾與她一同解開隱藏在黑暗中的祕密。隨著光點從小小一點，逐漸發展為線條與動態光影，孩子們透過小燈改變舞台氛圍，甚至主導劇場節奏，體驗從觀眾到「共演者」的轉變。

《閃閃星》改編經典繪本《阿羅有枝彩色筆》故事圍繞著一位小女孩和一顆神秘的小光點。（北藝中心提供）《閃閃星》改編經典繪本《阿羅有枝彩色筆》故事圍繞著一位小女孩和一顆神秘的小光點。（北藝中心提供）

本劇靈感源自克拉格特・強森（Crockett Johnson）筆下繪本《阿羅有枝彩色筆》，書中男孩Harold用蠟筆創造世界、解決問題、最終找到回家的路。劇團將「畫筆」轉化為「光」，以更具現代感的方式重現創造的自由與童心的無限可能。

派奇劇團自1972年成立以來，長期投入兒童劇創作，風格著重互動與教育意涵。《閃閃星》曾獲2022年雪梨戲劇獎（Sydney Theatre Award）最佳兒童製作提名，並被雪梨歌劇院評為「突破性的互動兒童劇」。劇團指出，本劇最高可演出20種不同版本，將依現場兒童反應調整節奏與劇情發展，賦予每場演出獨特性。

劇團觀察4至8歲孩童對「黑暗」與「光」的直覺反應，與成人截然不同。例如曾設計「請帶來一片黑暗」的指令，孩子們以密封盒、望遠鏡等天馬行空的方式呈現，超乎預期。劇團團隊表示，最喜歡的觀眾反應是「不可能！」與「你是怎麼做到的？！」這樣的驚喜感，正是持續創作的原動力。

《閃閃星》打破傳統敘事邏輯，從視覺、感官與遊戲出發，將劇場打造成探索與啟發的場域。透過科技與想像的結合，讓孩子在光與影的世界中，發現自身創造力的力量。

《閃閃星》打破傳統敘事邏輯，從視覺、感官與遊戲出發。（北藝中心提供）《閃閃星》打破傳統敘事邏輯，從視覺、感官與遊戲出發。（北藝中心提供）

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