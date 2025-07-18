懸缺25個月 中教大教授顏名宏接任高美館長

台中教育大學教授顏名宏將於8月1日接任高美館長。（高美館提供）

〔記者黃佳琳／高雄報導〕前高美館長李玉玲2023年7月卸任館長後，館長一職由高美館行政長林羿妏代理迄今，懸缺25個月後，市長陳其邁終於找到接任人選，由國立台中教育大學文化創意產業設計與營運學系教授顏名宏8月1日接任。陳其邁說，相信兼具藝術家、策展人及美感種子長年播耕者身分的顏名宏，接任新館長後將承續美術館與市民間的美好連結，並注入豐富能量與嶄新觀點，持續深化城市美學體驗。

陳其邁指出，高美館不僅是南台灣重要藝術場域，更是連結城市與市民的文化樞紐，期許落實藝術平權，讓每一區域的市民都有公平接觸藝術的機會；隨著輕軌成圓，串起美術館與內惟藝術中心的「大美術館計畫」已然成形，高美館肩負著市民美感教育的重要使命，館長須具備創生、連結的能力與魄力。

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顏名宏擁有德國國立紐倫堡藝術大學藝術與開放空間最高文憑，十餘年來主持教育部美感教育及校園美感環境再造計畫，協助全台兩百餘所學校打造獨特美感環境，展現將藝術感染力結合公共場域的豐富經驗，專精跨域藝術與公共空間的場域文化研究。在藝術創作方面，顏名宏早年即展現才華，曾獲台北美展第一名、省展永久免審查藝術家資格；國際表現同樣亮眼，獲得德國二戰弗洛森堡集中營紀念碑競圖傑出獎、國際景觀建築師聯盟「2023亞洲-太平洋洛杉磯景觀設計大獎」文化和都市景觀類大會榮譽獎等國際獎項肯定。

文化局感謝前任館長李玉玲任內對於高雄大美術館計畫之開展不遺餘力，建構大南方多元史觀的藝術研究、策展與典藏軟實力，透過園區內外空間改造，構築友善、易親近的美術館園區；以及代理館長林羿妏接續維繫館務組織營運，推動數檔備受好評之大展。

顏名宏將於8月1日正式接任高美館館長，期以「地域文化特質、美學扎根生活、藝術教育攜手，文化國際接軌」為核心策略，展開從校園到社區、從展覽到生活的全方位美感藍圖，打造高雄藝術文化的嶄新格局。

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