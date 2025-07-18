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「福爾摩沙北海岸藝術季」開跑 朱銘美術館7/19、7/26免費入館

2025/07/18 14:19

「2025福爾摩沙北海岸藝術季」展出的作品《秋天耳語》，展點在於朱銘美術館科學園區生態池。（圖為交通部觀光署北觀處提供）「2025福爾摩沙北海岸藝術季」展出的作品《秋天耳語》，展點在於朱銘美術館科學園區生態池。（圖為交通部觀光署北觀處提供）

〔記者俞肇福／新北報導〕「2025福爾摩沙北海岸藝術季」活動今天（18日）揭開序幕，活動至9月28日；為配合「2025福爾摩沙北海岸藝術季」開幕式，朱銘美術館「夏夜開館」活動，於明天（19日）、下週六（26日）17時30分登場，延長開館時間至20時30分。朱銘美術館全票350元，學生、65歲以上長者320元，民眾可免費入館欣賞。

今年「福爾摩沙北海岸藝術季」以《漂流木演義》為題，邀請多位藝術家以漂流木為媒材，從山海環繞的北海岸到朱銘美術館園區，串連校園共創與社區參與。北海岸藝術季將展出15件大型漂流木作品，其中5件設於朱銘美術館，與戶外雕塑群共鳴，讓藝術與自然共生，其餘則位在石門白沙灣遊憩區、富基漁港公車亭、跳石廖添丁廟公車亭。

「朱銘美術館夏夜開館」開幕式訂在明天19時於朱銘美術館內太極廣場登場，策展單位以「山、川、水、海、天地」為靈感，有擊鼓、現代舞蹈、光影科技與煙火秀，讓民眾享受平日少見的藝術饗宴；會場並設置四季食農市集，展售北海岸在地食材、農特產與藝術手作。

同時，配合「夏夜開館」，朱銘美術館加開接駁車，7月19日、26日17時15分起，從金山發車，20時為末班車；美術館出發則為18時30分發車，末班車21時15分，間距約每20分鐘1班，方便無車族前往。

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