藝術做公益！畫家齊聚義賣 逾81萬捐助震災區玉井

藝術結合公益，「愛在府城」義賣圓滿落幕，善款全數捐贈。（記者吳俊鋒攝）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕年初台南的「楠西地震」，讓玉井也受災嚴重，目前持續復建中，藝術家郭書瑜、丁郁恬、陳昭岑等人無償提供50幅原創繪畫，以「愛在府城」為名進行義賣，並以聯手設計的標誌作品，推動公益募款，結算後獲得逾81萬元善款，今天全數捐贈。

義賣日前結束，今天的捐贈儀式在活動場地東門美術館舉行，玉井公所行善團代表受贈，地方鄉親一起見證。區長顏振羽強調，會將各界匯集的愛心做最好規畫，實質幫助轄內有需要的個人或家庭，傳遞社會溫情到每個角落。

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活動緣起於陳昭岑希望透過畫作義賣，幫助災民，商請府城景觀總經理黃毅斌參與籌畫，隨後獲得東門美術館長卓來成支持主辦，並與顏振羽達成共識，募得款項全數捐贈當地行善團，因此促成這場結合藝術與公益的愛心之舉。

陳昭岑表示，活動由玉井公所、府城景觀與南特紙業共同策畫執行，並獲得無界學院、昇鴻廣告、種豆藝術、米秝文化設計、尚新室內裝修設計，以及王天倫電影工作室等單位支持，感謝大家的幫忙，凝聚眾人之力，圓滿達成任務。

黃毅斌提到，除了義賣之外，也有丁郁恬與陳昭岑共同設計的藝術標誌，搭配實際產品，投入公益募款，現場還設置繪畫周邊創作的展售攤位，並提供象徵「德」意涵的「葫蘆竹盆栽」，讓民眾自由捐贈，迴響熱烈。

顏振羽感謝每位參與者的善心與行動，讓藝術照亮生活，也溫暖了整個社會，期盼更多人加入公益的行列，讓愛不停延續。

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