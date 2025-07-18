他們即將代表「台灣」出征歐洲藝術舞台！文化部長李遠說出１個「小祕密」

文化部長李遠致詞。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由文化部與駐德國代表處文化組支持推動的「2025威瑪藝術節：台灣焦點II」與「林茲電子藝術節參展計畫」，將分別於8月與9月在德國威瑪及奧地利林茲盛大登場，展現台灣在表演與科技藝術兩大領域的創作實力。文化部今（18）日舉辦行前記者會。文化部長李遠、奧地利台北辦事處處長何士誠、歐洲經貿辦事處處長谷力哲、台灣生活美學基金會董事長彭俊亨、參展團隊代表等出席。文化部長李遠出席記者會致詞表示：「今天在座的每一位、每一個團隊，走出國門的那一刻，就是代表台灣、就是台灣的國家隊。」

文化部長李遠（左1）頒贈機票，祝福劉辰岫（左2起）、FOCASA馬戲團、河床劇團、布拉瑞揚舞團、驫舞劇場陳武康等5組團隊出國演出一路順風、順利圓滿。（文化部提供）

本屆「威瑪藝術節」由文化部駐德文化組策劃，以「台灣焦點II」為題，再度聚焦台灣創作能量，共選送5組藝術團隊赴德演出，涵蓋布農族舞作、VR沉浸式作品、當代馬戲、身體編舞與新媒體裝置等多元形式。李遠表示，每一件作品皆「蘊含創作者對文化、歷史與土地的深刻思索，呈現出台灣表演藝術的多樣性與厚度」。

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「林茲電子藝術節」則由文化部委託台灣當代文化實驗場（C-LAB）策展，主題為「異響共聲」（Polyphony），集結14組藝術家與團隊，透過AI、資料運算等科技形式，回應當代社會關注的生態與科技未來議題。展覽以聲音、光影與裝置創作，探索跨感官的對話與文化科技的融合。李遠指出，這些作品展現了文化部長期投入跨域創作與培力藝術家的成果。他強調文化外交的重要性：「因為你們的努力，使得我們透過文化外交可以建立台灣文化的主體性和韌性。」

文化部長李遠（中）頒贈機票，祝福14組參與奧地利「林茲電子藝術節」藝術家、團隊出國演出一路順風、順利圓滿。（文化部提供）

李遠亦分享了心中的一個祕密，他說，這輩子最期待的是有一天台灣能進入威瑪共和那段藝術非常蓬勃，由藝術家共創最輝煌的文化時代，「見證今天台灣藝術團隊齊聚的場合，我真的相信台灣有一天，也能實現一個非常文藝復興般的威瑪共和」。

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