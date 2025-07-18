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青銀共學！21名學生教用AI軟體 長輩感動喊「實現多年夢想」

2025/07/18 15:23

行動不便的洪永裕感動地說，影片中自己跳舞的模樣，真的讓他實現多年夢想。（記者李文德攝）行動不便的洪永裕感動地說，影片中自己跳舞的模樣，真的讓他實現多年夢想。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕為了讓長輩擁抱科技，21名揚子中學學生及校友深入當地穎川里舉辦3天營隊，教導20位長者自行用AI軟體生成圖片及影片。其中有名因小兒麻痺而雙腳不便的長輩看到影片中自己跳舞的樣子，感動地說「圓了夢想」。活動總召林景舟表示，長輩要將他們的人生故事製作成AI繪本，8月17日舉辦成果發表會。

21名揚子中學同學及校友一起到虎尾穎川里教長輩使用AI軟體。（記者李文德攝）21名揚子中學同學及校友一起到虎尾穎川里教長輩使用AI軟體。（記者李文德攝）

林景舟表示，老家阿嬤對於AI科技排斥，也僅使用鍵盤式手機，因此他趁畢業後有空檔，時常回家教導阿嬤如何使用AI軟體，到現在阿嬤已非常上手，最令人開心的是，現在阿嬤還會想換智慧型手機。林景舟心想，如果將現代科技知識傳授給雲林在地長者，讓他們擁抱科技，也可縮短長輩與科技的距離感。

揚子中學同學及校友一起到虎尾穎川里教長輩使用AI軟體。（記者李文德攝）揚子中學同學及校友一起到虎尾穎川里教長輩使用AI軟體。（記者李文德攝）

林景舟說，此次營隊課程包括AI軟體指令輸入到生成圖片、影片，全程20名長輩僅靠學生們的教導自己學習操作，如使用自己的照片生成活潑生動的影像，得到滿滿成就感。

長輩們向學生學習如何用AI輸入人生故事，將做成屬於自己的繪本。（記者李文德攝）長輩們向學生學習如何用AI輸入人生故事，將做成屬於自己的繪本。（記者李文德攝）

75歲的蘇新科表示，自己從教職退休10多年，秉持著活到老學到老的精神，想不到AI軟體有那麼多功能。

長輩們向學生學習如何用AI輸入人生故事，將做成屬於自己的繪本。（記者李文德攝）長輩們向學生學習如何用AI輸入人生故事，將做成屬於自己的繪本。（記者李文德攝）

66歲的洪永裕說，他出生10個月後因小兒麻痺導致行動不便，求學過程只能用「看」的上體育課，甚至連做夢都只會夢到自己行走不便的辛苦，現在看到AI生成後的影片中，自己翩翩起舞的模樣，「長年來的願望終於實現」。

長輩們向學生學習如何用AI輸入人生故事，將做成屬於自己的繪本。（記者李文德攝）長輩們向學生學習如何用AI輸入人生故事，將做成屬於自己的繪本。（記者李文德攝）

林景舟說，3天的活動更是要長輩將自己人生故事，以AI軟體製作成繪本，8月17日將在穎川活動中心舉辦發表會，讓長者當說書人，分享人生種種經歷。

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