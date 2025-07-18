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靠影子擠進《美國達人秀》12強！卡普特劇團首度來台 重現光影戲法

2025/07/18 16:44

卡普特劇團《影子探險隊》中由多位舞者組合出多臂形象呈現神祕幻象。（北藝中心提供）卡普特劇團《影子探險隊》中由多位舞者組合出多臂形象呈現神祕幻象。（北藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕來自美國、曾參與《美國達人秀》（America’s Got Talent）節目的卡普特劇團（Catapult Entertainment）作品《影子探險隊》，將於7月19至20日在台北表演藝術中心大劇院登場，該劇團以創新影子劇場形式聞名，作品結合舞蹈、光影與視覺敘事，巡演足跡遍及美國、加拿大、德國、義大利等地，擁有廣泛國際知名度。

《影子探險隊》全劇無對白，由8位舞者運用身體轉化為上百種影子造型，在投影幕上呈現多段主題各異的光影故事，搭配韋瓦第《四季》等經典樂曲，帶領觀眾進入一場視覺與聽覺交織的冒險旅程。表演中，舞者們在布幕後化身動植物、交通工具、高山與建築，透過燈光與空間遠近的變化，創造出流動且富有張力的影子剪影，挑戰觀眾的想像力。

舞者在投影布幕前以身體繪製動態剪影，搭配多層光影效果，創造流動感視覺饗宴。（北藝中心提供）舞者在投影布幕前以身體繪製動態剪影，搭配多層光影效果，創造流動感視覺饗宴。（北藝中心提供）

演出由數段短篇組成，每一段皆為獨立故事，兼具劇場節奏與藝術造型。其中以《四季》為配樂的16分鐘長篇作品為壓軸橋段，源自團隊對觀眾回饋的延伸創作，也被譽為最具代表性的段落之一。從柏林圍牆、西部世界到童話森林，劇中題材橫跨歷史、冒險與自然意象，吸引親子觀眾共賞。劇中舞者不僅展現精湛的肢體技巧，也在光影交織中流露情感與故事深度。

卡普特劇團由亞當・巴特斯廷（Adam Battlestein）於2008年創立，2013年於《美國達人秀》第8季晉級決賽12強後聲名大噪，劇團名稱原意為「投石車」，象徵將創意構想拋射於觀眾面前，激起視覺與情感的多重回響，團員皆為舞者出身，除了參與百老匯影子演出的相關設計與製作外，亦參與電視廣告作品、品牌形象影片等演出，

《影子探險隊》其中一段，以西部世界為題，舞者透過影子轉化為牛仔。（北藝中心提供）《影子探險隊》其中一段，以西部世界為題，舞者透過影子轉化為牛仔。（北藝中心提供）

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