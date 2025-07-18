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藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

原來有9成辛苦的爸爸們曾想逃家喘口氣！ 瓏山林台北中和歡迎爸爸們來吃好、睡好、放鬆度假

2025/07/18 18:12

瓏山林台北中和飯店在今年父親節檔期，特別推出「沉穩如昔‧江浙桌宴」。（瓏山林台北中和飯店提供）瓏山林台北中和飯店在今年父親節檔期，特別推出「沉穩如昔‧江浙桌宴」。（瓏山林台北中和飯店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕根據2024年求職網站yes123調查（註1），逾6成爸爸每天工時超過10小時，疲憊指數高達79.6分，有近93%曾想「逃家」喘口氣……瓏山林台北中和飯店知道爸爸們的辛苦，特別推出「沉穩如昔・榛心如故」父親節活動──沉穩桌席、特製蛋糕，再加上「今夏最涼．三天兩夜」住房專案，用3種方式，療癒那位總是說「還行啦」的他。

以諧音「真心如故」命名的「榛心如故父親節蛋糕」，整體層次豐富，如同父親的愛。（瓏山林台北中和飯店提供）以諧音「真心如故」命名的「榛心如故父親節蛋糕」，整體層次豐富，如同父親的愛。（瓏山林台北中和飯店提供）

以經典正統江浙料理廣受饕客喜愛的瓏山林台北中和飯店「紅餐廳」，將於8月1至17日父親節檔期間，推出「沉穩如昔‧江浙桌宴」，菜色彙整4小碟、6大菜與父親節特製甜點。副主廚黃鈞平表示：「父親常給人的印象是沉默堅定、穩當可靠的安全感，對家裡有如山深情。」故以「沉穩如昔」概念推出3款桌菜（4人／8人／10人）選擇，菜色推薦如：主廚特製龍蝦海鮮廣炒麵、油封慢烤枕頭肉與醬爆脆椒辣子雞等，適合家庭團圓共享。還有，今年推「榛心如故父親節蛋糕」，以諧音「真心如故」命名，獻給每一位默默守護家的父親。

「今夏最涼．三天兩夜」住房專案，歡迎爸爸們來精緻客房好好休息。（瓏山林台北中和飯店提供）「今夏最涼．三天兩夜」住房專案，歡迎爸爸們來精緻客房好好休息。（瓏山林台北中和飯店提供）

對於「只想真正休息一下」的爸爸們，今年父親節不必搭機，安排一場不被打擾的飯店輕旅行，讓他「離家不遠、心卻放鬆」。瓏山林台北中和飯店夏季住房專案「今夏最涼．三天兩夜」，包含精緻雙人房2晚、專案贈「夏夜微醺組」1份（內含酒香醉雞、清脆蔬食、沁涼啤酒），享延遲至13：00退房，邀請爸爸放下工作角色，只做「被家人呵護的自己」，好好休假、真正休息。更多相關內容詳詢瓏山林台北中和飯店官網。

註1出處： 2024 yes123 求職網｜職場爸爸疲憊指數與父親節願望調查

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