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噶瑪蘭族香蕉絲編織保存者許來富辭世 享壽87歲
花蓮縣傳統工藝「噶瑪蘭族香蕉絲編織工藝」保存者許來富7月16日辭世，從事編織工作逾20餘年，技藝純熟，並致力研究、傳承、推廣。（新社香蕉絲工坊提供）
〔記者董柏廷／台北報導〕花蓮縣傳統工藝「噶瑪蘭族香蕉絲編織工藝」保存者許來富前（16）日辭世，享壽87歲。文化部長李遠聞訊表達哀悼與不捨，並表示，「噶瑪蘭族香蕉絲編織工藝」是臺灣特有的無形文化資產，許來富從事編織工作逾20餘年，技藝純熟，並致力研究、傳承、推廣，文化部將頒發旌揚狀予以表彰。
許來富1939年出生於花蓮縣新社部落，2001年參加豐濱鄉公所辦理的「香蕉絲採集編織研習班」，開始學習香蕉絲編織。噶瑪蘭族香蕉絲編織是臺灣極少數以香蕉纖維進行編織的工藝，在原住民族傳統工藝中具特殊性。
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許來富藝師於新社香蕉絲工坊示範香蕉絲材料處理過程。（新社香蕉絲工坊提供）
許來富藝師2006年到新社香蕉絲工坊、新社國小等地進行香蕉絲編織及教學，將此獨特的技藝傳授給部落族人。2015年10月26日經花蓮縣政府公告為傳統工藝「噶瑪蘭族香蕉絲編織工藝」保存者。
文化部表示，許來富是部落編織傳承與推動的重要耆老。未來文化部仍將協助部落族人，讓香蕉絲編織工藝持續傳承。
噶瑪蘭族香蕉絲編織是臺灣極少數以香蕉纖維進行編織的工藝，在原住民族傳統工藝中具特殊性，圖為許來富藝師示範香蕉絲材料處理過程。（新社香蕉絲工坊提供）
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