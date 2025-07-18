免費看戲！「花樣戲劇節」２齣高能劇壓軸 看見「離開的重量」與「記得的革命」

瘋戲子《河與貝》展現當代青少年在家庭、校園、社會價值之間的漂浮狀態。（青藝盟提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由青藝盟主辦、邁入第25屆的「花樣年華全國青少年戲劇節」，今年邀集全台10組青少年劇團歷經半年創作歷程，進行劇本指導與舞台培訓，並於7月19日、20日於台北南海劇場舉辦決選壓軸演出。最終將登場的是由瘋戲子劇團推出的《河與貝》，以及燃時者劇團創作的《時代酒館》。2齣戲皆由高中職學生自編自導自演，透過戲劇回應時代、社會與個人成長。

瘋戲子《河與貝》描述高中生小高逃家後，被一名陌生年輕人「貝」收留。（青藝盟提供）

7月19日登場的《河與貝》以一名逃家的高中生小高與其短暫借宿者貝之間的相遇為開場，藉由談話逐漸揭開一段過往關係的隱秘記憶。貝所居的房間似乎仍留有另一人生活的痕跡，小河的名字不斷被提起，也牽引出情感未竟的部分。劇作以極簡空間處理內心孤獨，呈現年輕人在家庭與社會期待間的張力，訴說那些「無法命名卻深刻存在」的情誼。劇團指出，透過這齣戲，希望讓觀眾理解，真正的和解不一定是圓滿，而是學會與傷口共處。

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燃時者《時代酒館》企圖透過台語與歌唱的方式演繹白色恐怖時期人們的情緒與無力感。（青藝盟提供）

7月20日登場的《時代酒館》則以「劇本殺」為起點，結合音樂劇與歷史，藉一本白色恐怖時期遺留的日記，帶觀眾進入一段關於背叛、理想與記憶的歷史。隨著演出推進，學生與歷史人物角色逐漸重疊，透過閩南語與歌唱的方式演繹當時的情緒與無力感。劇末，角色林淵將廢棄的酒館轉為「明日茶館」，象徵記憶的延續與轉化。創作團隊表示，本劇核心理念為「時代不會自己改變，唯有記得它的人，才能讓它變得更好。」

燃時者《時代酒館》以「劇本殺」為故事起點，並結合歷史與青春熱血。（青藝盟提供）

「花樣戲劇節」自2000年起舉辦至今已累積逾250組劇團參與，強調由青少年親自參與編導演全程製作。每年皆以主題式策展規劃創作方向，今年以「時代」為題，邀請全台高中職學生從自身觀點回應科技與社會之間的張力。今年由心理學者吳靜吉博士擔任總顧問，並由國立台北藝術大學戲劇系何一梵老師帶領顧問團與各地藝術導師，陪伴青年團隊歷經劇本發展與演出準備。青年戲劇創作不僅能培養青少年的表達與合作能力，更期待觀眾在劇場中，重新理解成長過程中所經歷的矛盾、衝突與選擇。演出免費索票，詳詢網址：https://reurl.cc/x3EKKb。

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