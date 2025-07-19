每道菜都藏一段爛戀情 「前男友食譜埋葬委員會」幫你把「渣男友」吃下去

《前男友食譜埋葬委員會》川代莎生著，黃筱涵譯，皇冠出版。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕一道料理能否承載一段感情的餘溫？日本小說家川代紗生《前男友食譜埋葬委員會》，以料理為載體，細膩描寫戀愛創傷與自我修復的過程，引起大量讀者留言討論。作者川代紗生透過溫柔筆觸，將「食物記憶」與戀情遺憾巧妙融合，讓這本結合食譜、小說與療癒元素的作品，出版後引起注目。

《前男友食譜埋葬委員會》以失去感情的男女為主角，描述他們在陰雨綿綿的日子裡，意外踏入名為「雨宿」的神秘咖啡廳，與溫柔店長雨宮以及毒舌和尚黑田展開對話，也在一次次端上桌的料理中，展開屬於他們的「失戀」儀式。每道料理皆對應一段戀情記憶，從前男友最愛的奶油雞肉咖哩、象徵渣男聯合國的漢堡排，到意指「不麻煩關係」的馬鈴薯沙拉，每一道菜，既是回望，也是超渡。

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川代紗生來自東京，曾任「天狼院書店」店長，過去以一篇關於「前男友喜歡的咖哩飯」的文章在日本網路平台爆紅，成為節目與媒體爭相報導的話題作家。她曾表示，這本書的創作源自一段無法釋懷的感情，「失戀並不是愛情的失敗，而是看見那些曾經不敢當麻煩的時刻。」

全書8道料理對應8段感情，構成一場關於記憶與放下的食譜之旅。角色們一邊品嘗料理、一邊走過情緒幽谷，在重做與重吃之間完成一場自我療癒的轉身。書中數段金句亦引發共鳴，例如：「如果不假裝沒事，就沒辦法好好活下去」、「我也想當個會哭、會黏人、會失控的女人」等。點出許多人在感情中習慣「假裝堅強」與「裝作灑脫」，最終卻在某個瞬間說出「我受傷了」，而得以真正釋放。

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