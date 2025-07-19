自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

每道菜都藏一段爛戀情 「前男友食譜埋葬委員會」幫你把「渣男友」吃下去

2025/07/19 21:21

《前男友食譜埋葬委員會》川代莎生著，黃筱涵譯，皇冠出版。（記者董柏廷攝）《前男友食譜埋葬委員會》川代莎生著，黃筱涵譯，皇冠出版。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕一道料理能否承載一段感情的餘溫？日本小說家川代紗生《前男友食譜埋葬委員會》，以料理為載體，細膩描寫戀愛創傷與自我修復的過程，引起大量讀者留言討論。作者川代紗生透過溫柔筆觸，將「食物記憶」與戀情遺憾巧妙融合，讓這本結合食譜、小說與療癒元素的作品，出版後引起注目。

《前男友食譜埋葬委員會》以失去感情的男女為主角，描述他們在陰雨綿綿的日子裡，意外踏入名為「雨宿」的神秘咖啡廳，與溫柔店長雨宮以及毒舌和尚黑田展開對話，也在一次次端上桌的料理中，展開屬於他們的「失戀」儀式。每道料理皆對應一段戀情記憶，從前男友最愛的奶油雞肉咖哩、象徵渣男聯合國的漢堡排，到意指「不麻煩關係」的馬鈴薯沙拉，每一道菜，既是回望，也是超渡。

川代紗生來自東京，曾任「天狼院書店」店長，過去以一篇關於「前男友喜歡的咖哩飯」的文章在日本網路平台爆紅，成為節目與媒體爭相報導的話題作家。她曾表示，這本書的創作源自一段無法釋懷的感情，「失戀並不是愛情的失敗，而是看見那些曾經不敢當麻煩的時刻。」

全書8道料理對應8段感情，構成一場關於記憶與放下的食譜之旅。角色們一邊品嘗料理、一邊走過情緒幽谷，在重做與重吃之間完成一場自我療癒的轉身。書中數段金句亦引發共鳴，例如：「如果不假裝沒事，就沒辦法好好活下去」、「我也想當個會哭、會黏人、會失控的女人」等。點出許多人在感情中習慣「假裝堅強」與「裝作灑脫」，最終卻在某個瞬間說出「我受傷了」，而得以真正釋放。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應