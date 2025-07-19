新竹縣新瓦屋板凳電影院壓軸場 今晚抽20週年紀念板凳木箱鼓

新瓦屋板凳電影院3天電影放送9部短片及2部長片。（新竹縣政府提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣夏夜重磅活動「新瓦屋板凳電影院」，今日下午2點首辦「室內口述影像特別場」，邀請視障朋友前來觀影，也歡迎民眾候補參與體驗，今晚7點將播映榮獲芝加哥國際兒童影展「最佳動畫片」的《歡迎光臨奇幻樂園》，今晚映後將進行「超級板凳抽抽樂」，將抽出20週年限量紀念板凳木箱鼓，每人限領1次，歡迎把握最後機會試手氣！

新瓦屋板凳電影院自今日上午11點起展開，設有13好市集、行動書車有禮送、竹蟬製作DIY、彩繪迴旋飛機DIY、板凳回娘家換好禮、拍照打卡送好禮等活動。（新竹縣政府提供）

新瓦屋板凳電影院7月12、18、19日舉辦，今年再度攜手公共電視「台灣國際兒童影展」，3天電影放送9部短片及2部長片，搭配600吋巨幕及舒適躺椅，期打造新竹最Chill的露天電影院。

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新瓦屋板凳電影院搭配600吋巨幕及舒適躺椅，期打造新竹最Chill的露天電影院。（新竹縣政府提供）

文化局表示，新瓦屋板凳電影院自今日上午11點起展開，設有13好市集、行動書車有禮送、竹蟬製作DIY、彩繪迴旋飛機DIY、板凳回娘家換好禮、拍照打卡送好禮等活動，晚間6時起還有海鷗阿卡貝拉、新瓦屋花鼓隊精采表演輪番上陣，為夜晚揭開熱鬧序幕。

「超級板凳抽抽樂」今晩將抽出20週年限量紀念板凳木箱鼓。（記者廖雪茹攝）

為呼應「文化平權」理念，今日下午2時「室內口述影像特別場」，邀請視障朋友前來觀影。口述影像場透過專業講解員，以聲音敘述電影畫面，讓視障觀眾能「看」見電影，也歡迎現場民眾候補參與此場次，體驗全新的觀影形式，打破視覺侷限。

文化局表示，今晚將迎來新瓦屋板凳電影院的重頭戲「超級板凳抽抽樂」，凡持有完成集章任務之活動摺頁者皆可參加摸彩，特別的是，今年的限量紀念板凳採用木箱鼓形式設計，兼具樂器與兒童板凳功能，結合藝術與實用，體現板凳電影院「文化融入生活」的精神，每人限領1次。

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