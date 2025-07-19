音樂外交再出發！台灣國樂團9月赴捷克巡演《寶島辦桌》 行前暖身週末登場

歌仔戲演員謝玉如飾演《寶島辦桌》中的媒人婆。（台灣國樂團提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕為響應文化部與外交部推動「歐洲台灣文化年」政策，台灣國樂團將於9月9日至15日前往捷克展開「寶島辦桌」巡演，以音樂外交的形式推廣台灣傳統文化。台灣國樂團於今（19）日下午2時30分，在台灣戲曲中心小表演廳舉辦《寶島辦桌》行前公演，透過戲曲與國樂融合的表演形式，呈現台灣飲食文化與民俗精神，展現柔性文化實力。

故事以總舖師嫁女為主軸，描繪父女間真摯而細膩的情感糾結，象徵傳統價值的延續與代際情感的連結。音樂部分由黃正銘、李慧、曾仲影、王乙聿與陳麒米共同作曲編排，展現多元音樂語彙。此次巡演版本更邀請王乙聿進行音樂調整，強化情感層次與戲劇張力，營造出更加動人的辦桌氛圍。

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歌仔戲演員張孟逸飾演總舖師女兒「新娘」。（台灣國樂團提供）歌仔戲演員江亭瑩飾演總舖師徒弟「新郎」。（台灣國樂團提供）

《寶島辦桌》曾於2019年巡演美國底特律美術館與密西根大學，獲得當地觀眾高度肯定。此次為因應國際演出需求，團隊進行全面升級，邀請身兼劇場導演與插畫創作者的Ballboss擔任導演，重新詮釋舞台調度與視覺敘事，注入嶄新風格與節奏。

《寶島辦桌》由第28屆傳藝金曲獎最佳演員得主張孟逸領銜，與薪傳歌仔戲劇團優秀演員攜手演出，包括新娘、新郎、媒婆與總舖師等角色，透過戲劇與音樂的交織，真實呈現台灣庶民文化中最具人情味的場景。

歌仔戲演員陳振旺飾演的總舖師。（台灣國樂團提供）

台灣國樂團表示，除正式演出外，捷克巡演期間將包含多場文化推廣與交流活動，除了於捷克音樂博物館展演廳舉辦兩場《寶島辦桌》演出，並將同步舉行「台灣傳統歌仔戲工作坊」、「台灣辦桌文化與國樂的交會推廣講座」等活動，藉由文化體驗深化台捷交流，拓展國際觀眾對台灣文化的理解與連結。

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