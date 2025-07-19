屏東文創驚豔曼谷展會 吸引逾300位國際買家洽談

屏東文創品牌首度前進東南亞，拓展國際市場能見度。（屏東縣政府提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東品牌在國際市場展現吸引力，縣府率領10家文創品牌至泰國參加「Mega Show Bangkok 曼谷禮品暨生活用品展」，3天展期就吸引泰國、馬來西亞、印尼、韓國等逾300位國際買主熱切洽談，為後續合作奠定良好基礎。

屏東縣展區以「好屏牌」為主題，從食品到工藝各具文化故事，「沐穀曲」烘焙糕點，「芒果好吃」憑藉創新口味受青睞。「小雨果巧克力」推出的可可日曬麵，顛覆可可只能用於甜品的刻板印象。

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屏東縣政府攜手10家文創品牌以「好屏牌」主題展區，首次參加曼谷禮品暨生活用品展。（屏東縣政府提供）

設計選品「南國紅逗」囍氣紅豆茶包禮盒傳遞祝福、「本革工坊」紅龜粿造型皮革零錢包兼具文化敘事與實用性，都是詢問度高的人氣商品。主打檳榔籽染工藝的「istudio × taiwan dye」、「望秀好商號」草編鞋履打造質感風格，也獲設計通路業者關注。「蜂女孩」、「大頭叔叔」、「燦日大武山咖啡」則以鮮明品牌故事與產品特色展魅力。

屏東文創「好屏牌」驚豔曼谷展會，3天展期吸引逾300位國際買主熱切洽談。（屏東縣政府提供）

展期更有兩位擁百萬粉絲的網紅親臨「好屏牌」展區，包括泰國時尚網紅Gina Virahya、馬來西亞知名歌手兼網紅Bibi Qairina，將心儀展品分享至社群平台，提高曝光度。也有馬來西亞買主建議，若部分產品能取得「Halal」清真認證，將有助於打開穆斯林市場的大門。

曼谷禮品暨生活用品展於7月16至18日舉行，屏東縣府文化處今（19）日公布成果表示，不僅行銷產品，更盼傳遞每個品牌背後的文化故事與在地價值，讓來自屏東的文創能量被更多人看見。

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