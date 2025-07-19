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成功國小西畔分校客家獅 傳承彰化客家文化
成功國小西畔分校學生表演客家獅。（記者顏宏駿攝）
〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化溪州鄉保存著全縣罕見的客家聚落文化，位於西畔村九甲莊的成功國小西畔分校，更是彰化第1所「客語生活學校」，雖然學生人數僅26人，卻長年深耕傳承客家獅、客家拳、齊眉棍、戲曲等珍貴文化資產。
為了守護這座獨特的客家文化寶庫，「貓頭鷹志工中心」號召大專青年志工，在該校舉辦3天的夏令營活動，今天舉行成果發表會。
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成功國小西畔分校學生表演客家獅。（記者顏宏駿攝）
會中展示客家特色的「開口獅」，學生精湛的武藝，把客家獅舞弄得活靈活現，獲得在場貴賓滿堂喝采。
這場彰化縣難得的「客家活動」，民政處長劉玉平擔任貴賓，劉玉平致詞時全程使用客語，令地方父老感到格外貼心，一問之下，原來劉玉平是屏東六堆的客家人。
劉玉平說，他從小就講客語，高中、大學負笈北上，才知外面的世界有台語、華語，他為了融入環境，努力學各種語言，他發現，語言可以拉近彼此的關係，語言要從生活中學起，學生透過表演和儀式的參與，可以認識語言的魅力也可展現文化的多元融合。
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