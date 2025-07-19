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聽歌兼享用晚宴還可入舞池跳舞 台北美福推「琴聲共鳴 黃金歲月」金曲晚宴

2025/07/19 18:06

台北美福企畫「琴聲共鳴 黃金歲月」晚宴，將帶給大家難忘的仲夏夜。圖為之前「夜上海 繁花宴」晚宴盛況（台北美福大飯店提供）台北美福企畫「琴聲共鳴 黃金歲月」晚宴，將帶給大家難忘的仲夏夜。圖為之前「夜上海 繁花宴」晚宴盛況（台北美福大飯店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕時光回到1980-1990年代，台北市曾經盛行一時的聽歌兼用餐的餐廳經營型態，用餐客人可利用桌上的餐巾紙，寫下想聽的歌曲讓歌手演唱，知音相聚，共鳴微醺。台北美福大飯店在今年仲夏夜晚，將帶領賓客重返那個懷舊美好年代，8月16日週六晚間舉辦「琴聲共鳴 黃金歲月」晚宴，翻開樂團準備的曲目，支支動聽，諸如：〈愛情釀的酒〉、〈恰似你的溫柔〉、〈Can’t take my eyes off you〉、〈Casablanca〉等，現場也歡迎賓客點歌，並特別布置專業舞池，賓客可隨音樂共舞，讓美好的音樂氛圍陪伴夜晚用餐時光。

「琴聲共鳴 黃金歲月」晚宴邀請Pub女王Natasha Yeh獻唱1980-1990年代流行的中英文金曲。（台北美福大飯店提供）「琴聲共鳴 黃金歲月」晚宴邀請Pub女王Natasha Yeh獻唱1980-1990年代流行的中英文金曲。（台北美福大飯店提供）

台北美福大飯店表示，飯店宴會廳自開幕以來，承接國內外大小盛宴不勝枚舉，近年更舉辦多場主題餐宴，如台灣傳統歌仔戲、布袋戲、歌廳秀等活動，深受好評。今年暑假，飯店將回到1980-1990年代，在宴會廳搬入經典三角鋼琴，聘請專業樂團及歌手，重現當年動人的中英文金曲。美好的氛圍搭配來自香港的行政主廚王志孚開出的精采宴會佳肴，提供6人及10人桌席，晚宴菜單有「鹽烤龍虎石斑」、「香煎美國肋眼佐黑椒汁」、「古法花膠佛跳牆」，以及桌宴尾聲的甜點「茶記菠蘿油」、「將軍澳凍奶茶」等。

「琴聲共鳴 黃金歲月」晚宴邀請知名鼓手兼男主唱Show Yeh獻唱1980-1990年代流行的中英文金曲。（台北美福大飯店提供）「琴聲共鳴 黃金歲月」晚宴邀請知名鼓手兼男主唱Show Yeh獻唱1980-1990年代流行的中英文金曲。（台北美福大飯店提供）

台北美福大飯店強調，為了讓賓客更融入現場氛圍，建議用餐賓客可穿著復古洋裝及西裝入場，與親友共度難忘的仲夏夜。即日起開放訂席，訂席即贈「臻禮遇鮑魚禮盒」，詳情及訂位洽詢電話02-77223352宴會業務。

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