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吉伊卡哇請讓邊站！這群瓜民出沒兩廳院 《燈怪》首演「瓜瓜族＋瓜瓜歌」成親子最強洗腦組合

2025/07/19 21:48

「燈燈國王」，高8公尺、長11公尺、肩寬4.5公尺，會走路、會發光、還會打噴嚏，像是從幻想世界走出來的神獸。（記者董柏廷攝）「燈燈國王」，高8公尺、長11公尺、肩寬4.5公尺，會走路、會發光、還會打噴嚏，像是從幻想世界走出來的神獸。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕一群萌度不輸吉伊卡哇的瓜瓜族，今（19）晚霸氣占領國家兩廳院藝文廣場！由客家委員會與紙風車劇團籌備近兩年的2025全新客家親子劇《燈怪》，今日首演，儘管受到薇帕颱風外圍環流影響不時颳風下雨，絲毫不減觀眾熱情，吸引約4千5百位觀眾湧入現場，全場在螢光燈海中迎接高達8公尺的「燈燈國王」驚喜現身，孩子們驚呼連連，跟著全新客語童謠〈瓜瓜歌〉搖擺，現場熱鬧到彷彿嘉年華。

愛到犯規的瓜瓜族人偶組成超萌軍團，每一隻造型都圓滾滾又軟萌。（紙風車劇團提供）愛到犯規的瓜瓜族人偶組成超萌軍團，每一隻造型都圓滾滾又軟萌。（紙風車劇團提供）

劇中亮點之一，是由15隻可愛到犯規的瓜瓜族與燈族人偶組成的超萌軍團，每一隻瓜瓜造型都圓滾滾又軟萌，身上還縫有象徵客家文化的圖騰刺繡，直逼日本角色吉伊卡哇等級的人氣。紙風車團隊更為他們設計出專屬的洗腦童謠〈瓜瓜歌〉，不只旋律輕快，而且歌詞琅琅上口，小朋友幾乎一聽就會唱，演出當晚不少小朋友在台下跟著唱，場面溫馨感人。

紙風車劇團《燈怪》中被吹到海裡的黃瓜少年（左）與吊尾錘相遇。（紙風車劇團提供）紙風車劇團《燈怪》中被吹到海裡的黃瓜少年（左）與吊尾錘相遇。（紙風車劇團提供）

《燈怪》由紙風車藝術總監李永豐領軍製作，以童趣語言包裝客家文化的精神價值。故事從瓜瓜島的黃瓜少年與燈族小怪相遇展開，從誤會到共感，從衝突到共生，一步步走入內心世界，也透過奇幻轉折與舞台特技讓孩子們在歡笑中理解「共好」的真意。最吸睛的「燈燈國王」，高8公尺、長11公尺、肩寬4.5公尺，會走路、會發光、還會打噴嚏，像是從幻想世界走出來的神獸，搭配動畫背景與音效，成為孩子們心中的巨型英雄。

全劇透過巨型機關裝置搭配光影聲效，打造一場關於「和解」與「理解」的童話冒險，並在「瓜族互助、燈族照亮他人」象徵著敬天惜福與共生的情節中，使觀眾們在娛樂中體會客家文化的核心信念。

在螢光燈海中高達8公尺的「燈燈國王」驚喜現身，現場觀眾驚呼連連。（記者董柏廷攝）在螢光燈海中高達8公尺的「燈燈國王」驚喜現身，現場觀眾驚呼連連。（記者董柏廷攝）

《燈怪》明（20）日晚間7點將於國家兩廳院藝文廣場再演一場，免費入場、自由入座。並且，同步加碼於客家電視台YouTube與FB粉專線上直播，無法親臨現場的觀眾也能即時感受瓜瓜的可愛衝擊與現場能量。

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