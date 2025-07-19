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林榮三文學獎第20屆散文獎 吳博鈞：要用一輩子愛文學

2025/07/19 22:30

桃園市政府民政局替代役男吳博鈞（中）陪孩子們讀書，讓他們很開心。（記者周敏鴻攝）桃園市政府民政局替代役男吳博鈞（中）陪孩子們讀書，讓他們很開心。（記者周敏鴻攝）

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府民政局替代役男吳博鈞就讀台北醫學大學牙醫系時，因駐校作家伊格言的人文藝術講座而愛上文學，去年底創作〈一份關於切除和重建手術的progress note（病程紀錄）〉，獲頒第20屆「林榮三文學獎」散文獎，文學對於即將從醫的他而言，非常重要，是他用來自癒、甚至治癒他人的媒介。

林榮三文學獎是林榮三文化公益基金會主辦、《自由時報》協辦的文學獎，以「鼓勵以文學表現生命力的作者，激勵台灣文學創作」為宗旨，頒發短篇小說、散文、新詩、小品文等獎項。

桃園市政府民政局替代役男吳博鈞（右）擔任課輔老師，陪孩子們讀書。（記者周敏鴻攝）桃園市政府民政局替代役男吳博鈞（右）擔任課輔老師，陪孩子們讀書。（記者周敏鴻攝）

吳博鈞筆名「白語泫」，寫作態度是「很希望自己的文字是白色的，又害怕它們不是透明的，也不想讓它們只擁有眼淚的顏色」，大學時上伊格言人文藝術講座，是他迷上文學之美的契機。

「我時常在開刀房樓層複雜的動線裡迷路，分不清清潔和非清潔區的走道，連結手術準備和恢復室的走道究竟歸屬於內圈還是外圈。」吳博鈞超過4000字的散文，優美文字細細描述流連撞球場的荒唐過往、進入牙醫系學習與實習的感觸，更穿插了父親當年對他的失望、他期待被父親認同等深刻情感，作品去年幸運拿下林榮三文學獎散文獎。

8月1日就要退伍的吳博鈞，服替代役期間有機會陪讀弱勢孩子等，他說，儘管只是參與服務的人員之一，也能做有意義的事，未來將從事醫療工作，幫助更多民眾，也會持續寫作，與文學共舞，因為「這是我想花一生的時間學會說的、一種安靜的語言」。

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