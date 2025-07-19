〈走進飯店欣賞藝術品〉5件公共藝術聯結飯店與所在地的前世與今生-宜蘭力麗威斯汀度假酒店

宜蘭力麗威斯汀度假酒店的建築設計充滿宜蘭歷史內涵及東方禪風，耐人尋味。（記者周幸叡攝）

〔記者周幸叡／台北報導〕走進飯店，不只可嘗美食、宿好眠，還能欣賞館藏的藝術品，從中窺知每間飯店的獨特藝術性。坐落於宜蘭縣員山溫泉鄉的宜蘭力麗威斯汀度假酒店，循著當地溫泉的開發史，可追溯至200多年前清朝的員山溫泉（又稱宜蘭溫泉）時期、以及日治的神風特攻隊招待所等歷史背景，這些人文、地理相關的歷史意涵，不僅反映在飯店建築設計上，也表現於飯店館內及館外的5件公共藝術上。仔細欣賞這5件公共藝術品，有如閱讀飯店與所在地的前世與今生。

位於飯店外的〈時空界面〉（右），與左方採紙飛機意涵設計的飯店大廳入口。（記者周幸叡攝）

〈時空界面〉

阮文盟〈時空界面〉，2017，不鏽鋼，400x246x300cm。（記者周幸叡攝）

外型如戒指的大型不鏽鋼作品，以光滑鏡面收納當下情境：雀躍的旅人、如同紙飛機樣貌的飯店主建築、周邊民宅、廣闊藍天及綠蔭……戒指象徵定情信物，開啟旅人與飯店的度假緣分、締結飯店與當地攜手共好的情誼。底座以圓池綴飾，粼粼池水與流動的鏡面風景相伴，生動演繹變動時空中的瞬間凝縮鏡象。

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陳凱智〈鹿住員山〉，2017，樟木、銀箔、不鏽鋼，130x95x188cm。（記者周幸叡攝）

〈鹿住員山〉

一進大廳，這隻可愛的梅花鹿站在右側歡迎「入」住員山！樟木雕刻的台灣梅花鹿，身上的鑿鑿雕痕堆出毛色光澤，兩側並以銀箔裝飾出零式戰鬥機、員山森林及塘埤等，與當地歷史及自然景觀相關的圖騰，瘦長四肢踩在不鏽鋼乓拋光的員山鄉地圖底座，通透如湖面般，映照「鹿（入）住員山」的憧憬與美好想望。

游文富〈雲含霞光〉，2017，鋼構、鴨翅羽、竹枝、13盞可調式變色LED燈，350x200x200cm、340x180x190cm。 （記者周幸叡攝）

〈雲含霞光〉

刻意設計的挑高飯店大廳，讓身處其間的旅人視覺跟著提升至半空，彷彿將與懸掛的這兩盞大型作品一起遨遊天際，尤其當晚上點燈時，蓬鬆羽毛圈圍出如飛行船的樣貌，邀請所有浸泡過氤氳溫泉的暖呼呼身心同遊，靜心感受員山溫泉的過往歷史風華。

王秀杞〈與牛共享〉，2017，銅雕，170x96x53cm。（記者周幸叡攝）

〈與牛共享〉

以銅形塑的蹲臥水牛，背上停著一隻鳥，巧妙融於一樓的日式庭園。牛的神情慵懶、身軀舒展，整體伴隨晴陰光線閃亮，遙遙映照員山鄉過往至今的農業光景，延展出台日兼容並蓄風情。寬廣牛背也是座椅，當旅人歇坐於上，彷彿與牛共享專屬於員山的慢活時光。

綠果國際創意有限公司黃裕榮、駱信昌〈源〉。（記者周幸叡攝）

〈源〉

這個作品展示在飯店外的公園花圃，外型結合水滴、直升機、鯨魚及愛心等，意境從天空到地下、自海底到人心，讓人看了童心大發、無限想像。而作品名稱也帶來追古溯源、源遠流長感，曾為蘭陽十八勝景，員山溫泉水潺潺，流過日治時期的神風特攻隊招待所，也流淌在今日的宜蘭力麗威斯汀度假酒店。

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