經典依然年輕 爾雅50週年公布經典50書單

百位作家、出版人、讀者共同於「爾雅五十·經典五十」合影。（《文訊》提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由《文訊》雜誌社與爾雅出版社共同主辦、策劃執行的「不是懷舊，經典依然年輕：爾雅五十．經典五十」活動，於昨（19）日在紀州庵文學森林舉行。活動公布由百位文化界人士共同票選出的「經典50書單」，並舉行頒獎典禮，現場邀集作家、學者、出版人等近百位文壇人士出席，共同見證爾雅出版社五十年來的重要出版貢獻。

評論家王德威頒獎爾雅經典五十第一本書《臺北人》的作者白先勇。（《文訊》提供）

爾雅出版社由作家隱地於1975年創立，以純文學出版為核心，長期致力於保存與推動優質人文經典。此次經典書單從近千本爾雅出版作品中票選而出，前3名為白先勇《臺北人》、林海音《城南舊事》與余秋雨《文化苦旅》，其餘入選作品亦涵蓋詩集、小說、散文與評論等不同文類，呈現台灣文學多元的面貌與歷史脈絡。

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《文訊》雜誌社社長封德屏感謝所有參與的作家與出版人。（《文訊》提供）

活動由王德威、向陽、白先勇、陳芳明、王榮文、葉步榮擔任頒獎人，向入選作者致意。其中作家王鼎鈞共有4部作品入選，成為此次書單中最多產的代表之一。詩人席慕蓉、張曉風、蕭蕭等多位作家也到場分享與爾雅出版社的合作歷程，強調其對創作與出版的堅持與影響。

創辦人隱地亦親自出席，他回顧創社初衷與出版理念，並談及自己選書、編輯的標準。他表示，自己最大的擔憂就是好作品被埋沒，這也是他多年來持續投入出版工作的動力來源。

此次入選的五十部書籍涵蓋自1970年代至今的重要作品，體現爾雅對不同世代創作者的長期支持與發掘。詩人蕭蕭指出，書單中有14本為詩集，顯示爾雅在詩的出版領域的深厚耕耘。最年輕的入選作者李進文感謝爾雅給予新秀機會，而涂豐恩則期待未來能將這些經典轉化為數位出版，讓更多讀者得以接觸。

《文訊》此次統整爾雅歷年出版書目，邀集百位文化人士投票，重新梳理文學出版的典範與價值。「經典五十書單」不僅是一份榮耀清單，更是爾雅出版社對台灣文學持續耕耘的縮影，展現經典作品在當代依然具有影響力與延續性。

爾雅50經典書單由上百名文化人票選而出。（《文訊》提供）

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