《愛。相隨？》粉絲見面會今登場 150位幸運觀眾喜會歌仔戲巨星

歌仔戲五年級天王天后齊聚，粉絲爭相拍照。（廖瓊枝基金會提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕由財團法人廖瓊枝歌仔戲文教基金會統籌製作的七夕巨獻《愛。相隨？》，將於8月29日在台北城市舞台首演，基金會特別於今（20）日舉辦粉絲見面會，邀請150位觀眾搶先欣賞劇中精采選段。

《愛。相隨？》由「人間國寶」廖瓊枝擔任藝術總監、王金櫻擔任藝術顧問，回歸歌仔戲藝術本體，卻以嶄新視角深掘經典《七世夫妻》劇碼。劇情橫跨七世輪迴，主角於不同時空中歷經愛恨糾葛，構築出一段跨越時空的情感詩篇。全劇將分成4場，馬拉松呈現第一至第七世，加碼七夕會，於8月29至31日在台北城市舞台，一連3天完整呈現。

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今日見面會，由各擁大批死忠戲迷的五年級天王天后，包括張麗春、許亞芬、陳昭香、李翠蘭、張秀琴、莊金梅、黃雅蓉、邱秋惠、郭春美、石惠君等，㩦手六、七、八、九年級聯演，現場觀眾們爭相拍照，宛如一場戲曲界的巨星見面會。

基金會表示，很多粉絲今日一大早就到見面會場，各天王天后各有不同的粉絲群一起來，有些粉絲主動擔任小糾察隊，在粉絲手上寫排隊的順序。還有特地從馬來西亞飛過來參加的粉絲說，已經老早買好套票，8月底還要來台北住4天，就為了看《愛。相隨？》。

在廖瓊枝基金會號召下，共有12個國內優秀演出團隊，包括一心戲劇團、石惠君戲曲劇坊、秀琴歌劇團、明華園天字戲劇團、春美歌劇團、許亞芬歌子戲劇坊、台灣戲曲學院歌仔戲學系、新吉歌劇團、翠蘭戲曲工作坊、劇透工作室劇團、薪傳歌仔戲劇團

及蘭陽戲劇團，橫跨三代藝師、導演與演員，共同《愛。相隨？》，打造當代台灣歌仔戲藝術的重量級代表作。詳詢OPENTIX。

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