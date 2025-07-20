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巨星率倫敦與百老匯主唱群重聚台灣 粉絲狂喜高喊：是拉麵！

2025/07/20 20:14

音樂劇巨星拉敏・卡利姆盧將於9月首度登台演出。（華貴娛樂提供）音樂劇巨星拉敏・卡利姆盧將於9月首度登台演出。（華貴娛樂提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕匯集倫敦西區與百老匯主唱卡司群的「重聚（The Reunion）」音樂劇明星演唱會，將於9月首登台，消息於近日傳出後，不少音樂劇迷紛紛在社群吶喊期待，有人以驚嘆號表示：「是拉麵！」，連《勸世三姊妹》導演曾慧誠都喊：「Ramin 跟 Laura 要來！尖叫聲！」

究竟這「拉麵」為何讓音樂劇迷們「胃口大開」？原來，「拉麵」是某些台灣粉絲對音樂劇巨星拉敏・卡利姆盧（Ramin Karimloo）的暱稱。

1978年生的拉敏，2007年於倫敦西區的《歌劇魅影》（The Phantom of the Opera）飾演「魅影」，成為史上最年輕的「魅影」之一；後來，音樂劇大師安德魯‧洛伊‧韋柏又欽點他，擔任《歌劇魅影》續集《愛無止盡》（Love Never Die）全球首演版的「魅影」。而2012至2014年間，他也曾分別於倫敦與百老匯的《悲慘世界》中飾演「尚萬強」，可說是許多音樂劇迷的超級偶像。

拉敏策畫「重聚」音樂劇明星演唱會，匯集倫敦西區與百老匯主唱卡司群 。（華貴娛樂提供）拉敏策畫「重聚」音樂劇明星演唱會，匯集倫敦西區與百老匯主唱卡司群 。（華貴娛樂提供）

「重聚」音樂劇明星演唱會即由拉敏策畫，拉敏認爲，提煉音樂劇的經典歌曲做表演，更能讓樂迷感受音樂本身的力量，他也親自挑選在歐美各戲劇舞台炙手可熱的演員，演唱選自《歌劇魅影》、《悲慘世界》、《鐘樓怪人》等知名音樂劇的經典曲目。此外，也加入德奧代表音樂劇《伊莉莎白》、橫掃東尼獎項的《漢彌爾頓》等劇目歌曲。

9月13、14日在台北流行音樂中心表演廳，音樂會將搭配交響樂團現場演出，詳詢拓元售票（https://g.getw.com.tw/en18xF7Nr）。

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