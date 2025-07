巨星率倫敦與百老匯主唱群重聚台灣 粉絲狂喜高喊：是拉麵！

音樂劇巨星拉敏・卡利姆盧將於9月首度登台演出。(華貴娛樂提供)

〔記者凌美雪/台北報導〕匯集倫敦西區與百老匯主唱卡司群的「重聚(The Reunion)」音樂劇明星演唱會,將於9月首登台,消息於近日傳出後,不少音樂劇迷紛紛在社群吶喊期待,有人以驚嘆號表示:「是拉麵!」,連《勸世三姊妹》導演曾慧誠都喊:「Ramin 跟 Laura 要來!尖叫聲!」

究竟這「拉麵」為何讓音樂劇迷們「胃口大開」?原來,「拉麵」是某些台灣粉絲對音樂劇巨星拉敏・卡利姆盧(Ramin Karimloo)的暱稱。

請繼續往下閱讀...

1978年生的拉敏,2007年於倫敦西區的《歌劇魅影》(The Phantom of the Opera)飾演「魅影」,成為史上最年輕的「魅影」之一;後來,音樂劇大師安德魯‧洛伊‧韋柏又欽點他,擔任《歌劇魅影》續集《愛無止盡》(Love Never Die)全球首演版的「魅影」。而2012至2014年間,他也曾分別於倫敦與百老匯的《悲慘世界》中飾演「尚萬強」,可說是許多音樂劇迷的超級偶像。

拉敏策畫「重聚」音樂劇明星演唱會,匯集倫敦西區與百老匯主唱卡司群 。(華貴娛樂提供)

「重聚」音樂劇明星演唱會即由拉敏策畫,拉敏認爲,提煉音樂劇的經典歌曲做表演,更能讓樂迷感受音樂本身的力量,他也親自挑選在歐美各戲劇舞台炙手可熱的演員,演唱選自《歌劇魅影》、《悲慘世界》、《鐘樓怪人》等知名音樂劇的經典曲目。此外,也加入德奧代表音樂劇《伊莉莎白》、橫掃東尼獎項的《漢彌爾頓》等劇目歌曲。

9月13、14日在台北流行音樂中心表演廳,音樂會將搭配交響樂團現場演出,詳詢拓元售票(https://g.getw.com.tw/en18xF7Nr)。

☆藝文新聞不漏接,按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息,請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法