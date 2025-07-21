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全民寫族譜！竹縣創意族譜徵件賽起跑

2025/07/21 14:16

新竹縣第2屆「知竹之族」創意族譜徵件開始報名，圖為去年首屆的參賽作品。（取自竹縣府官網）新竹縣第2屆「知竹之族」創意族譜徵件開始報名，圖為去年首屆的參賽作品。（取自竹縣府官網）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣號召全民寫族譜！「知竹之族─114年新竹縣創意族譜徵件」活動，即日起到9月19日受理報名，歡迎大家深扒並「溯源」自家故事，動手為自家「族」跡譜出新意，爭取1000元到5000元不等的優選禮券獎，得獎作品還有機會在新竹縣縣史館展出。

新竹縣的「知竹之族」創意族譜賽又來了，即日起受理報名到9月19日。（取自竹縣府官網）新竹縣的「知竹之族」創意族譜賽又來了，即日起受理報名到9月19日。（取自竹縣府官網）

縣府文化局表示，族譜是記錄家族世系和歷史的重要文獻，從族譜中可看見一個家族的發展、重要事件、遷徙及人口分布等變化。

縣史館不僅蒐羅新竹縣珍貴的歷史文獻與檔案，也鼓勵個人與家庭分享自家故事，讓大家看見新竹縣不同時空背景下的文化特色，同時也促進對地方文史的發掘與紀錄。

而「知竹之族」創意族譜去年首推就得到熱烈迴響，參賽家庭很多經由族譜再製作，更加認識自己家族的變遷。

縣府文化局長朱淑敏說，這次徵件除親子組、社會組，還增設「師生組」，鼓勵今年義民祭典輪值區關西聯庄內的國中小師生報名參賽，更歡迎在縣內居住、求學的家庭、學生及社會人士踴躍報名。

「知竹之族」創意族譜徵件即日起到9月19日受理報名，9月22日起收件到9月30日。評分標準：族譜內容與豐富度占60%，創意表現及美術設計40%。各組分別設有優勝、佳作及入選，總共43名，獲選將獲得1000元到5000元不等的禮券，總獎金8萬7000元。

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