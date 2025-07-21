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第2屆水里影展開跑 韓國導演駐地創作開幕片

2025/07/21 14:23

第二屆水里影展以「拍咱自己的電影」為主題，日前舉行啟動儀式，宣布開始徵件。（水里影展提供）第二屆水里影展以「拍咱自己的電影」為主題，日前舉行啟動儀式，宣布開始徵件。（水里影展提供）

〔記者張協昇／南投報導〕第2屆水里影展啟動，影片徵件正式開跑！本屆影展以「拍咱自己的電影」為主題，規畫包含紀錄片、工作坊、影片競賽及巡迴放映等活動，推廣在地影像創作，並邀請韓國導演朴秀敏至水里駐地創作，作為影展開幕片，同時影展將與「泛歐亞國際電影節」建立合作關係，進行影片交換放映，增加參展作品的國際能見度。

南投水里鄉有水質清澈的清水溪流經，景緻優美，曾吸引國片《瀑布》劇組前來取景。（資料照）南投水里鄉有水質清澈的清水溪流經，景緻優美，曾吸引國片《瀑布》劇組前來取景。（資料照）

南投水里鄉過去木業興盛，全盛時期有5座電影院，素有「小台北」稱號，在地創生團隊為透過在地視角拍攝影片，再現水里昔日風華，去年首辦「水里影展」，今年邁入第2屆。

主辦單位表示， 第2屆水里影展除了原有的金、銀、銅獎及3項技術獎外，新增「現場觀眾票選獎」，採現場投票，以建立獨立於評審團之外的觀眾回饋機制；另與在地新興國小合作，舉辦媒體識讀課程，引導學生創作，加強在地連結，作品將於頒獎典禮展出。

南投水里鄉車埕過去木業興盛，眾多的就業人口，造就鄉內有5座電影院。（資料照）南投水里鄉車埕過去木業興盛，眾多的就業人口，造就鄉內有5座電影院。（資料照）

此外，在南投縣政府青年發展所的支持下，也新增為初學者設計的「玩攝影」拍片初階班，邀請多位業師授課。縣議員林儒暘指出，南投縣影視協拍中心雖經費有限，但只要有拍片需求，都會盡力協助協調，藉此行銷宣傳南投美麗的自然人文風光。

第一屆「水里影展」參展影片，運用在地視角拍攝，訴說水里木業風華。（水里影展提供）第一屆「水里影展」參展影片，運用在地視角拍攝，訴說水里木業風華。（水里影展提供）

水里影展徵件截止日期為9月19日，參展影片巡迴放映地點將涵蓋水里地區及台中的多個藝文空間，邀請民眾用影像寫下屬於這片土地的動人故事，相關訊息請洽官方粉絲專頁： https://www.facebook.com/ShuiliFest/。

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