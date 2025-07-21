魁星爺誕辰 台南推出祈福散步小旅行

赤崁樓供奉魁星爺極具代表性。（南市文化局提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕魁星爺誕辰將至，文化局於8月29至31日推出「追星小旅行：跟著魁星散步祈福路線」活動，即起開放線上報名。此次活動結合祈福儀式與文化深度導覽，帶領民眾體驗在地文化脈絡，為考運加持、祈求功名順遂。

文化局長黃雅玲說，魁星又稱「大魁星君」，是掌管文運與考試的神祇，歷史悠久，赤崁樓供奉的魁星更具代表性。每年吸引眾多考生來參拜，現場設有祈福榜與2B魁星鉛筆供擲筊求取，香火鼎盛，成為國內外遊客來台南必訪的文化地標之一。

文化局8月29至31日推出「追星小旅行：跟著魁星散步祈福路線」活動。（南市文化局提供）

魁星散步祈福路線由導覽員帶領，從赤崁樓文昌閣起步，前往大士殿、全台首邑縣城隍廟、三山國王廟、開基武廟與祀典武廟，沿途參拜主掌文運的神明包括魁星、文昌帝君、韓愈等，全長2公里。透過親身祈福體驗，讓參與者虔誠許願、祈求金榜題名。活動也精心準備專屬赤崁魁星筆、功名筆組及祈福特色點心，增添走讀樂趣，也為參與者留下充滿祝福的紀念。

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