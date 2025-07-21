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奇美音樂節早鳥開賣！法系名琴、史特拉底瓦里、亞洲最大管風琴共譜樂章

2025/07/21 14:35

2025「奇美音樂節」一口氣祭出11把法國系統名琴，將以正宗法國提琴，展現經典法式樂章。（奇美博物館提供）2025「奇美音樂節」一口氣祭出11把法國系統名琴，將以正宗法國提琴，展現經典法式樂章。（奇美博物館提供）

〔記者劉婉君／台南報導〕2025奇美音樂節以「相會音樂法蘭西」為主題，首度集結奇美典藏的法國系統名琴與史特拉底瓦里「姚阿幸－艾爾曼」，將有12把名琴助陣，加上亞洲最大管風琴，9月20日起於高雄衛武營國家藝術文化中心演出，帶領民眾體驗巴黎獨樹一幟的沙龍文化，一窺法國蓬勃發展的音樂風貌。早鳥票今（21日）起8折開賣。

奇美音樂節「相會音樂法蘭西」，邀請國立台灣交響樂團演出「提琴炫技、交響輝煌」。（NTSO提供）奇美音樂節「相會音樂法蘭西」，邀請國立台灣交響樂團演出「提琴炫技、交響輝煌」。（NTSO提供）

館方表示，法國古典音樂以細膩多樣的音色與豐富的和聲色彩著稱，作曲家經常從自然、繪畫與文學汲取靈感，形成獨特的法式風格，從19世紀浪漫樂派到20世紀現代音樂，風格多變卻一脈相承，不僅在古典樂中自成一格，更成為文化與歷史的縮影。

2025奇美音樂節將有史特拉底瓦里盛期之作「姚阿幸．艾爾曼」助陣。（奇美博物館提供）2025奇美音樂節將有史特拉底瓦里盛期之作「姚阿幸．艾爾曼」助陣。（奇美博物館提供）

奇美音樂節由倫敦國王學院音樂學博士、作家與製作人焦元溥策畫及導聆，節目包括1場專題演講，以及鋼琴與小提琴獨奏會、交響樂、聲樂與鋼琴三重奏等4場音樂會，呈現法國音樂從精緻細膩到莊嚴磅礡的多元風貌。

2025奇美音樂節將演奏亞洲最大管風琴。（衛武營國家藝術文化中心提供。林峻永攝影）2025奇美音樂節將演奏亞洲最大管風琴。（衛武營國家藝術文化中心提供。林峻永攝影）

今年活動移師高雄衛武營國家藝術文化中心演出，首次集結奇美典藏的11把法國代表名琴，如有「法國史特拉底瓦里」美譽的呂波（Nicolas Lupot）、將法國製琴業推向蓬勃發展的維姚姆（Jean-Baptiste Vuillaume）等製琴大師的作品，加上小提琴家魏靖儀演奏史特拉底瓦里盛期之作「姚阿幸－艾爾曼」，共計12把名琴將輪番登場，以正宗法國名琴展現經典法式樂章。

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