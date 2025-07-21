懷舊列車動起來 鐵道博開放搭藍皮火車賞古蹟 可預約

修復完成的藍皮柴油客車，將於假日限定乘車體驗時段行駛於園區內修復的軌道上。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕國家鐵道博物館即將於7月31日正式第一階段開放，文化部今日宣布，為實現「活的鐵道博物館」理念，將在開放後的每個週末例假日及國定假日提供動態乘車體驗，民眾將可搭乘過去活躍在支線、充滿懷舊氣氛的柴油客車，成為目前在台北市區地表上面唯一運作的火車行駛。

假日限定乘車體驗規劃於車輛運行時，將有專人在車上為遊客提供解說。（文化部提供）

這個全新的假日限定乘車體驗，首班車將於8月2日上午10時開行，後續將於每星期六、日以及國定假日上午10時至下午4時開行10班次，每班車有50個座位（不另售站票），全票150元、優待票75元，民眾可依照購買車票的起程地點，分別前往位在組立工場東邊廣場的「鐵博東站」，或是在柴電工場南邊廣場的「鐵博西站」，依序候車。

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國家鐵道博物館推出假日限定乘車體驗，邀請民眾感受搭乘典藏車輛穿梭於古蹟建築與景觀綠廊之間的樂趣。（文化部提供）

國家鐵道博物館表示，第一階段推出的乘車體驗，將以修復完成的DR2203號及DR2303號柴油客車輪流上線運轉，行駛於總辦公室及組立工場之間鋪設的軌道，行程一路延伸至新設置的平交道之前再折返，單趟行駛的距離約為650公尺。

除可體驗在園區內搭乘典藏車輛穿梭於古蹟建築與景觀綠廊之間的樂趣，車輛運行時將有專人在車上提供語音導覽服務，介紹搭乘車輛的特色，還可以憑票兌換鐵博限定名片式車票做紀念。詳詢鐵博官網（https://www.nrm.gov.tw/）。

國家鐵道博物館假日限定乘車體驗時刻表。（文化部提供）

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