體驗林鐵人日常 阿里山林鐵8月首辦體驗列車活動

阿里山林鐵首次辦理體驗列車活動，帶民眾走進鮮少開放的修理工廠、車庫等處，體驗林鐵人工作。（阿里山林鐵及文資處提供）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕百年歷史的阿里山林業鐵路，沿線多山坡、橋梁、隧道，維護與營運仰賴專業的「林鐵人」。阿里山林業鐵路及文化資產管理處將於8月19日至21日，舉辦3天2夜「林鐵體驗列車」活動，除了可搭乘阿里山號、檜木車廂林鐵火車，還安排參訪修理工廠、車庫以及體驗鐵軌枕木抽換等工作，近距離參訪、體驗「林鐵人」日常，今起開放報名到8月1日截止，名額30人。

林鐵及文資處表示，此次「林鐵體驗列車」活動是首次辦理，5歲以上至國中3年級以下學生須有成年人陪同參加，高中以上民眾也可報名。

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阿里山林業鐵路修理工廠。（阿里山林鐵及文資處提供）

林鐵及文資處說，為了讓參與民眾實際體驗「林鐵人」生活，安排住宿在林鐵職人宿舍，還可以實際操作包括軌道枕木抽換、機關車清洗等工作，參訪奮起湖車庫、阿里山車站，以及參觀阿里山車站蒸汽火車動態展演等，報名費每人9000元（包含住宿、餐食、林鐵搭乘票券、旅遊險等），報名至8月1日截止，限額30人，詳洽「阿里山林業鐵路及文化資產管理處」臉書粉專。

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