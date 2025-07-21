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藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

《誰家的毛毛蟲在唱歌呀！》71件畫作講述祖靈祝福與故事

2025/07/21 16:08

《誰家的毛毛蟲在唱歌呀!》新書發表會，縣長周春米前往參加。（記者葉永騫攝）《誰家的毛毛蟲在唱歌呀!》新書發表會，縣長周春米前往參加。（記者葉永騫攝）

〔記者葉永騫／屏東報導〕《誰家的毛毛蟲在唱歌呀！》新書發表會今天（21日）於屏菸1936文化基地舉辦，縣長周春米為新書揭幕表示，這本繪本不僅呈現孩子們的藝術創作，更讓他們學習自己的語言、講自己的故事，透過藝術繪畫與這片土地建立更深的連結，展現文化傳承與教育的成果。

《誰家的毛毛蟲在唱歌呀!》新書，由佳美國小全校師生參與編成。（記者葉永騫攝）《誰家的毛毛蟲在唱歌呀!》新書，由佳美國小全校師生參與編成。（記者葉永騫攝）

縣長周春米指出，《誰家的毛毛蟲在唱歌呀》的誕生，源自去年8月屏東原民館與佳義國小合作策畫的同名展覽，孩子們透過創作繪畫方式，不僅描繪著大山林裡的母體文化與自然共生的故事，更將自身的成長與學習過程，結合老師們以及在地族人的努力、才華與能量集結成冊，所吟唱的歌謠與文化故事；掃描繪本中的QR Code，即可聽見小藝術家們生活與土地的聲音。

《誰家的毛毛蟲在唱歌呀!》新書。（記者葉永騫攝）《誰家的毛毛蟲在唱歌呀!》新書。（記者葉永騫攝）

佳義國小指導老師黃德說，由於排灣族沒有文字，歷史只能透過歌謠來傳承，200多件作品參與審查，最終選出71件畫作，孩子們傳承祖先的精神，成為跨世代的文化連結。

繪本主視覺設計的學生鄧巧恩強調，腦中聽到的旋律，更像是祖靈的祝福，書中每幅畫都能回應每首歌謠，更認識自己的文化。學生潘箴希則認為，每首古謠都有專屬的故事，不只是唱歌更是記住自己的文化，是唱給祖先聽、唱給土地聽，這些圖畫也將成為成長的一部分。

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