簡愛樺「印象花語」毛根藝術創作展 中友百貨登場

中友百貨公司即日推出《印象花語：簡愛樺毛根藝術創作展》（中友百貨提供）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中友百貨公司即日起至9月8日，在A棟10樓創意平台推出《印象花語：簡愛樺毛根藝術創作展》，本次展覽由景觀設計背景出身的藝術創作者簡愛樺主導創作，將病後復健的生命歷程轉化為創作動力，透過毛根這一素材進行藝術探索，賦予童趣材料嶄新的藝術價值與視覺層次。

簡愛樺過去投入公共設施與景觀空間的設計實踐，擅長捕捉自然與人文之間的細膩連結。然而，一場突如其來的健康挑戰使她不得不放下忙碌步調，轉而以藝術為療癒之道。她選擇毛根這種柔軟材質，透過扭轉、塑形、上色等技法，創作出充滿生命力的作品，將空間設計的比例邏輯與個人生命歷練融合其中。

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簡愛樺表示，每一根毛根的編織，都是一場與自己的對話，創作讓她在身心重建的歷程中找到出口，也讓她學會在緩慢中重新理解生命的韌性與美好。她希望透過本次展覽，邀請觀者一同在作品中感受那份從柔軟中綻放的堅定力量，體會藝術帶來的撫慰與重生。

中友百貨表示，《印象花語》不僅是一場視覺藝術展，更是一段生命故事的真誠訴說，與正在B棟13F展出的《印象派150th光影藝術展》，形成概念呼應，共同構築一場充滿藝術氛圍的夏日巡禮。

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