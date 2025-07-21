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藝文 > 藝起享享 > 看表演

屏東南風音樂節登場 藝遊卡友搶先早鳥優惠

2025/07/21 17:36

南風音樂節推出唱歌集音樂劇場《以為是BL結果是BFF》青春校園音樂劇（屏東縣政府提供）南風音樂節推出唱歌集音樂劇場《以為是BL結果是BFF》青春校園音樂劇（屏東縣政府提供）

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東「2025南風音樂節」， 即將在9月登場，共有9場在屏東演藝廳與屏東藝術館輪番登場。以「風裡有歌，歌裡有人」為主題，結合古典樂、人聲及音樂劇等節目，今天下午2點起開放屏東藝遊卡友們早鳥搶先購，7月25下午2點起全面啟售。

[２]

9月5日由全球最瘋狂的鋼琴PK《鋼琴大鬥法：時間有限》為今年南風音樂節揭開序幕，以幽默逗趣的形式，現場即興音樂對決。9月26日優雅經典的德國璀璨人聲 Amacord以細緻和聲，帶領觀眾走入歐洲冬季的浪漫小鎮。

[３]

10月以後登場的唱歌集《以為是BL結果是BFF》以高中生的情感與青春煩惱為主軸。約爾格－哈盧貝克《聲聲入沁－如風哥德堡》，以壯闊的管風琴重新演繹巴赫的經典之作。接著有《李淑德教授繁星系列－辛明峰小提琴獨奏會》。長榮交響樂團攜手指揮梵志登、小提琴家朴智潤，演出孟德爾頌經典小提琴協奏曲。

拉縴人合唱團帶來《噤聲的年代》—彼年．咱袂當唱的歌，改編合唱呈現那些曾被禁唱的台語歌曲。星星戲樂原創則結合《港墘仔》東港舞台劇，充滿戲劇張力與土地溫度。明華園黃字戲劇團的《子不語》，展現戲曲的新面貌。相關節目資訊與購票詳情，可洽屏東縣政府文化處官網或屏東藝遊粉絲專頁。

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