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劉吉雄《虛擬生肉》展 重構被抹滅的澎湖越南難民營歷史記憶

2025/07/21 21:19

《虛擬生肉：如何重構被抹滅的台灣越南難民營》展覽，呈現影像藝術家劉吉雄歷時20多年追溯澎湖難民營歷史。（高美館提供）《虛擬生肉：如何重構被抹滅的台灣越南難民營》展覽，呈現影像藝術家劉吉雄歷時20多年追溯澎湖難民營歷史。（高美館提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕長期關注難民議題、邊陲歷史的影像藝術家劉吉雄，歷時20多年追溯澎湖難民營歷史，高雄市立美術館「KSpace高雄實驗場」即日起推出《虛擬生肉：如何重構被抹滅的台灣越南難民營》展覽，邀請民眾走入這段鮮少被提及的歷史記憶。

高美館表示，此次展覽由策展人陳泓易策劃，影像藝術家劉吉雄過去歷經記者、考古員、公車司機等多種身分的轉變，活躍於影壇、紀錄片拍攝領域，作品長期關注難民議題、邊陲歷史與國際社會處境，展現深刻的人道主義關懷，獲國內外影展肯定。

以越南難民船《清風號》為題的連載報導作品《南海血淚》，為劉吉雄探詢澎湖難民營的線索。（高美館提供）以越南難民船《清風號》為題的連載報導作品《南海血淚》，為劉吉雄探詢澎湖難民營的線索。（高美館提供）

劉吉雄表示，《虛擬生肉》創作起源於曾在夢境得知一個位於澎湖的難民營即將被拆除，他自此展開長達20多年的追溯行動，從零星的文獻資料、訪談紀錄、實地訪察，一步步重建、拼湊、還原，澎湖難民營從未獲得台灣以外的機構承認，這段歷史不僅紀錄「不存在」的事件，更呈現真實事件被政治虛擬化的荒謬弔詭。

劉吉雄希望透過創作，讓觀者看見台灣退出聯合國後仍積極投入人道救援的歷史，重新省思台灣在國際社會的角色定位，並從在地視角擴展至全球社會議題的關注。

《虛擬生肉：如何重構被抹滅的台灣越南難民營》７月26日下午2點半舉辦開幕式，並進行藝術家座談，將由劉吉雄、陽明交大社會與文化研究所教授林淑芬帶領觀者以「虛擬」為路徑，重新認識這段被忽略的歷史斷層。

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