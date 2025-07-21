德國A級樂團搖籃 JDPh團員加入NSYO 攜手走向國際

記者會大合照，左起台北歌德學院藝文活動組陳欣蕊、新加坡駐台北商務辦事處代表葉偉傑、荷蘭在台辦事處代理代表Mr. Matthijs van der Hoorn、德國在台協會行政事務處長Mr. Johannes HARMS、NSYO中提琴團員París Cabezudo Alejandro、NSYO鋼琴團員鄭勝豪、NSO執行長郭玟岑、苗北藝文中心藝術總監林佳瑩、勇源教育發展基金會副執行長王毓麟、永豐銀行數位金融處副總經理蔡佩如 、中華航空台北分公司資深營業代表蔡佩璇、方國強設計工作室總經理廖雅玲。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕NSO國家交響樂團音樂總監準．馬寇爾（Jun Märkl）創立的NSYO國家青年交響樂團，每年寒、暑假透過密集訓練與巡演累積實力與經驗，自2023年起，至今已迎來第5屆，繼去年泰國、新加坡巡演之後，今年將赴日演出，並於本週先展開國內巡演。

今日宣告記者會上，NSO執行長郭玟岑表示，NSYO一路以來感謝各界支持，讓年輕新秀們的音樂夢想得以展翅高飛，特別感謝苗北藝文中心，提供年輕學員們安心的學習環境，也感謝勇源教育發展基金會給予國際合作經費的支持，以及中華航空做為巡演夥伴，將台灣的聲音傳遞到世界各地，還有永豐銀行提供獎學金支持。

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「我們不把NSYO定義為區域型的交響樂團，而是希望培養擁有國際視野的新一代音樂家。」繼新加坡交響樂團之後，今年最大亮點是，在歌德學院支持下，德國指標性青年樂團「德意志青年交響樂團（Junge Deutsche Philharmonie, JDPh）」團員首度加入。JDPh被譽為德國A級樂團的搖籃，是歐洲樂壇最具影響力的青年樂團之一。郭玟岑說，「我們也與德國簽訂長遠的合作，明年將選送4位NSYO學員赴德國交流。」

此次暑期巡迴音樂會主題「夢響．綻放」，將自7月25日從苗北藝文中心出發，26日在台北國家音樂廳、27日前往高雄衛武營；8月1日登橫濱港未來館音樂廳，2日在日本國立音樂大學音樂廳演出。

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