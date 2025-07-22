再被封殺！親普廷俄指揮家葛濟夫義大利演出取消

俄羅斯知名指揮家葛濟夫被視為親普廷人士，遭歐洲多國封殺。（路透檔案照）

首次上稿 07-21 22:38

更新時間 07-22 06:31

〔編譯林家宇／綜合報導〕俄羅斯知名指揮家、莫斯科大劇院總監葛濟夫（Valery Gergiev）因被視為親俄總統普廷人士，2022年2月烏俄戰爭爆發後遭西方多國封殺。原定近期在義大利的演出，也在受到政界與國際輿論批評後取消。

請繼續往下閱讀...

「路透」報導，該場音樂會預定27日在鄰近拿坡里的卡塞塔王宮登場，由葛濟夫擔任指揮，與義大利樂團和獨唱家合作演出，做為坎帕尼亞籌備的音樂慶典活動之一。

報導指出，本場音樂會上週起引來義大利政治人物、以及俄國反對派領袖納瓦尼遺孀在內的國際人士抨擊。主辦方卡塞塔王宮21日在沒有說明原因的情況下，宣布活動取消。

對此，納瓦尼團隊在社群媒體聲明讚許當局決定，「普廷同路人不應彷彿沒事般在歐洲巡迴」；俄駐義大使帕拉莫諾夫斥責西方對俄羅斯藝文界的「取消政策」。

葛濟夫因沒有發聲譴責莫斯科對烏克蘭的侵略行徑，2022年3月遭慕尼黑愛樂交響樂團解聘，自此未曾在歐洲演出。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法