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虎姑婆不吃人？兒童歌仔戲8/23彰化巡演 翻轉經典超催淚

2025/07/22 12:01

2025兒童歌仔戲全台巡演，8月23日將在彰化社頭登場，由李靜芳歌仔戲團演出《虎姑婆‧護孤婆》，翻轉形象的虎姑婆造型吸睛，打破傳統印象。（彰化縣文化局提供）2025兒童歌仔戲全台巡演，8月23日將在彰化社頭登場，由李靜芳歌仔戲團演出《虎姑婆‧護孤婆》，翻轉形象的虎姑婆造型吸睛，打破傳統印象。（彰化縣文化局提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕今年「請囡仔來看戲」兒童歌仔戲全台巡演中，彰化縣是第4站！這項由文化部所屬國立傳統藝術中心主辦、台灣歌仔戲推廣基金會及彰化縣政府合辦的「2025兒童歌仔戲—親子劇場匯演」，將於8月23日（週六）晚間7點，在社頭鄉運動公園登場，邀請大家帶著孩子一起看戲、體驗文化。

2025兒童歌仔戲全台巡演，8月23日將在彰化社頭登場，由李靜芳歌仔戲團演出《虎姑婆‧護孤婆》。演員們化身小老虎、少女與俠士，展現兒童歌仔戲的趣味與張力。（彰化縣文化局提供）2025兒童歌仔戲全台巡演，8月23日將在彰化社頭登場，由李靜芳歌仔戲團演出《虎姑婆‧護孤婆》。演員們化身小老虎、少女與俠士，展現兒童歌仔戲的趣味與張力。（彰化縣文化局提供）

此次演出由南投知名團隊「李靜芳歌仔戲團」帶來原創兒童劇《虎姑婆‧護孤婆》。劇情翻轉傳統印象，講述虎姑婆隱居山林，細心照顧一群小虎孤兒，還幫助誤入歧途的彪彪重新找回善良，成為守護孩童的「護孤公」。

2025兒童歌仔戲全台巡演中，8月23日將在彰化社頭登場，融合戶外演出與親子藝術體驗，免費入場。（彰化縣文化局提供）2025兒童歌仔戲全台巡演中，8月23日將在彰化社頭登場，融合戶外演出與親子藝術體驗，免費入場。（彰化縣文化局提供）

彰化縣文化局表示，演出肢體語言生動、台詞簡單，就是要讓小朋友從看戲中感受台語之美，日常生活說台語更加「輪轉」。除了看戲，當天下午4點起還有免費的藝術體驗闖關活動，包括傳統戲服試穿、歌仔戲身段教學、創意DIY等，還可憑DM集章兌換小禮物，歡迎全家一起來同樂。

李靜芳歌仔戲團由戲曲藝術家李靜芳於2010年創立，以「戲新曲．念舊調」為宗旨，連續10年入選南投縣傑出演藝團隊。（彰化縣文化局提供）李靜芳歌仔戲團由戲曲藝術家李靜芳於2010年創立，以「戲新曲．念舊調」為宗旨，連續10年入選南投縣傑出演藝團隊。（彰化縣文化局提供）

文化局表示，希望透過活潑有趣的方式，把台語與傳統戲曲的種子種進孩子心中，讓母語文化在生活中自然萌芽。

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