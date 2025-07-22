紅毛城400年首次封城開趴 淡水古蹟博物館推「微醺之夜」拚夜經濟

新北市立淡水古蹟博物館首度試辦夜間營運活動，7月26日晚間將於國定古蹟淡水紅毛城舉辦「微醺之夜」，結合電音派對與在地精釀啤酒，搶攻夜經濟商機。（記者羅國嘉攝）

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市立淡水古蹟博物館7月26日晚間7點至9點將於國定古蹟淡水紅毛城舉辦「微醺之夜」，結合電音派對與在地精釀啤酒，搶攻夜經濟商機。活動邀請DJ汝妮演出、主持人Jova串場，打造2小時的古蹟電音封城夜。門票每張100元，可兌換價值150元的聯名啤酒或氣泡水，現場更設有互動遊戲，參與還有機會獲免費德國烤腸、滷味、炸物等下酒菜。

微醺之夜活動將邀請DJ汝妮演出。（圖由淡水古蹟博物館提供）

淡古館長蔡美治指出，此次活動也推出呼應淡水歷史的聯名酒款。結合日治時期淡水茶葉出口背景與當地酒牌歷史，攜手新北酒商「掌門精釀啤酒」推出《獨創印度淡愛爾》、《酒花星球》及《鐵觀音烏龍》3款啤酒，包裝由插畫家蚩尤創作，融入擬人化古蹟特色。

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蔡美治表示，夜經濟是全球博物館新趨勢，未來淡江大橋通車將帶動淡水觀光，期盼透過多元跨界活動吸引更多品牌合作，激發文化場域新可能。更多有關淡水古蹟博物館展演活動請上官網www.tshs.ntpc.gov.tw、追蹤粉專或IG帳號「tamsuihistoricalmuseum」。

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