發揚客家戲曲文化，榮興客家採茶劇團赴歐演出。（劇團提供）

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕曾獲教育部「民族藝術薪傳獎」、以發揚客家文化為使命的榮興客家採茶劇團，目前獲邀至歐洲演出，榮興採茶劇團以客家庄聞名的東方美人茶（膨風茶）融入題材，陸續於奧地利維也納、斯洛伐克布拉迪斯拉發、捷克布拉格等知名城市演出，介紹台灣客家文化。

榮興採茶劇團表示，2020年曾受邀前往歐洲演出，但遇上COVID-19疫情爆發未能成行，時隔5年再度獲得奧地利亞洲音樂文化促進交流協會邀請成功赴歐洲演出，演出城市包括奧地利維也納、斯洛伐克布拉迪斯拉發、捷克布拉格等。

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由於俗稱「膨風茶」的東方美人茶主要產地位於客家地區，加上台灣以往對歐洲茶葉貿易興盛，榮興採茶劇團以東方美人茶為題材，演出當年客家人如何發現小綠葉蟬咬了茶樹嫩芽（著涎），發現東方美人茶故事，劇情除融入製茶文化，更有男女感情等戲份，向歐洲演出區域的觀眾介紹台灣客家茶文化。

榮興客家採茶劇團為台灣知名客家劇團，推廣客家戲曲並培育人才，屢屢獲得獎項肯定。

發揚客家戲曲文化，榮興客家採茶劇團赴歐演出。（劇團提供）

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