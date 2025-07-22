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無敵鐵金剛現身宜蘭人故事館 收容人盼找回與家的距離

2025/07/22 14:28

無敵鐵金剛現身宜蘭人故事館，由宜蘭監獄收容人集體創作，盼找回與家的距離。（記者王峻祺攝）無敵鐵金剛現身宜蘭人故事館，由宜蘭監獄收容人集體創作，盼找回與家的距離。（記者王峻祺攝）

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭監獄收容人花燈技藝非凡，曾獲全國競賽特優，更被譽為「燈王」；今年再度集結眾人之力，創作高達255公分的巨大無敵鐵金剛裝置藝術，即日起現身宜蘭人故事館，創作背後有洋蔥，收容人盼找回童年與家的距離，並邀親子共賞，再現童年英雄。

無敵鐵金剛由宜蘭監獄收容人集體創作，以鐵絲搭建堅固骨架，結構繁複，每一根金屬線條皆需精準彎折、穩固銜接，耗費大量時間與心力；外層使用布料精細包覆，透過手工縫合與層層塑型，再以噴漆彩繪強化色彩層次，還原度接近百分百。

獄方透露這項創作道盡收容人心聲，期盼揮別過去，找回與家的距離，不僅一圓自己無法陪伴家人的回憶，也希望廣邀民眾共賞，結合LED與傳統燈泡，形塑出如舞台巨星般的華麗登場氛圍，讓觀者重返童年，看見心中英雄再度閃耀現身。

宜蘭監獄典獄長楊方彥說，今年與宜蘭人故事館共同策畫「與家的距離─盼歸創作聯展」，除有無敵鐵金剛，還有海底世界的精緻微型燈籠、國寶大師傳授的春仔花、維妙維肖的稻草藝術及創意紙黏土作品，讓民眾感受收容人精湛技藝及故事。

宜蘭市長陳美玲說，宜蘭人故事館已成民眾及遊客參訪的知名藝文景點，這次與宜蘭監獄合作，再次彰顯致力推廣藝術文化，也肩負社會教育的意義，讓收容人的藝術創作，被社會大眾看見。

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