公民力量助文化外交 大碗部長李遠：矯正社會回正軌 對台灣充滿信心

京阪電車每日載客量超過60萬人次，a-We以最溫暖、療癒的形象，與列車上每位乘客相遇。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕由民間自主發起的「We TAIWAN在世博看見台灣」募資計畫，不到40小時即達標，今日傳出，充滿療癒形象的「a-We」宣傳廣告，已在京阪電車上曝光，並隨著正式運行，陪伴每日超過60萬人次的上班族與觀光客「遇見台灣」。對此，文化部長感動地在社群平台貼文，再度表達對公民力量的感謝。

由民間自主發起的「We_TAIWAN在世博看見台灣」募資計畫，其中一項目標「a-We廣告登上京阪電車」已正式上路。（文化部提供）

李遠表示，有天他在路上遇到一位銀行界的大老，他第一句就對李遠說，「我們有贊助你們在大阪的文化世博。」李遠一楞，心想，「怎麼大家都在幫助我們一起實現夢想？」李遠說，「從民間企業的贊助到文化界朋友主動募款相挺，使我非常感動和感謝。這真的是一場政府和民間大團結的文化外交，也是一場政府不同部門相互合作支援的盛會。」

請繼續往下閱讀...

還記得引起文化人群情激憤發起大罷免的主因？源於在野立委在立法院濫刪預算，罵文化人是要飯的，當時，李遠到台南政策宣講時，曾拿出家裡的大碗說：「我現在要把要飯的碗，變成台灣文化的聚寶盆，聚集台灣所有珍貴的文化的聚寶盆。讓全世界看到台灣！」如今，這個聚寶盆果然再次展現公民力量，幫助台灣走向國際。

文化部長李遠3月到台南政策宣講時，高喊文化人的聚寶盆，不是要飯的碗。（翻攝自李遠臉書）

「誰也無法阻擋台灣人想要走向世界的熱切和渴望，我很有信心，因為台灣有強大的公民力量。」李遠寫道：「一次又一次見證在歷史上，不管是那一個政黨執政，每當台灣在政治上發生嚴重傾斜或社會面臨崩潰前，那股公民力量會從四面八方的聚在一起，發揮驚人的力量，矯正社會回到正軌，使大家能夠安居樂業。」

「台灣始終處在這樣一個充滿正能量、靱性、不屈服的狀態。」李遠說，「我曾經在充滿疑慮和悲憤的情緒中長大，憑藉一點點信心成家立業。自己也一直參與許多公民運動。現在，我對台灣社會充滿信心。」

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法