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鐵扇公主逆襲主角位！法國小女孩穿越《西遊記》質問復仇有什麼用？ 《公主與她的魔法扇》8月登場

2025/07/22 16:51

謝樂飾鐵扇公主（左起）與美猴王魏伯丞，猴分身黃家成、陳冠丞、王詠增。（國光劇團提供）謝樂飾鐵扇公主（左起）與美猴王魏伯丞，猴分身黃家成、陳冠丞、王詠增。（國光劇團提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕國光劇團與法國里昂新一代劇場（TNG）攜手共製的跨國新戲《公主與她的魔法扇》，打造傳統戲曲進入「女性主角宇宙」的魔幻場面，將於8月1日至3日在台灣戲曲中心大表演廳演出6場，並於10月赴法國巡演。

全劇提煉自《西遊記》及崑曲《借扇》翻轉經典敘事，從鐵扇公主的視角出發，結合法國小女孩的提問與光學幻象技術，展開一場橫跨時空的女性對話，在觀眾心中投問：「如果有一把魔法扇，你會選擇滅火還是報仇？」

舞台上影像跟實際演員虛實交錯共演。（國光劇團提供）舞台上影像跟實際演員虛實交錯共演。（國光劇團提供）

劇情原本設定中，孫悟空為取經踢翻八卦爐，火焰墜落凡間，化為八百里火焰山。鐵扇公主痛失愛子紅孩兒，執念煉製假扇，以仇恨迎戰。時空切換至現代，法國10歲女孩奧莉維亞，則在閱讀《西遊記》時對公主的怒火產生疑問。此劇由王安祈領軍國光編創團隊，視角透過「三重對話」打造跨文化劇場：一是東方經典重塑的當代性，讓古典文本具備心理層次；二是女性視角的開展，展現憤怒背後的傷與能量；三是科技意象與災難比喻，提醒觀眾「水能載舟亦能覆舟」。

劇場上的影像中一位法國母親念《西遊記》給10歲小女孩聽。（國光劇團提供）劇場上的影像中一位法國母親念《西遊記》給10歲小女孩聽。（國光劇團提供）

國光劇團團長張育華表示，此劇不僅翻轉孫悟空為主的傳統版本，改以讓「鐵扇公主」為主角，從女性角度切入情感、復仇與原諒的辯證，亦透過當代女性視角詮釋憤怒與選擇。導演彭俊綱指出：「最大看點，是虛擬影像與演員肢體共同完成的場景轉化。｣觀眾會看到小女孩與公主穿梭於故事與現實、幻象與真實之間，打開一種跨文化、跨世代的情感認同。」

法國TNG藝術總監尤瑞斯・馬修認為「這是兩個世界的相遇。」他希望透過台灣傳統戲曲與法國數位光影技術結合，讓西方小女孩逃進東方故事中尋找選擇的勇氣，並與鐵扇公主的執念形成鏡像，「這齣戲回應了當代兒童面對世界焦慮的處境，是一場深層又直白的思辨。」

《公主與她的魔法扇》中鐵扇公主與孫悟空及其分身有精采武戲。（記者董柏廷攝）《公主與她的魔法扇》中鐵扇公主與孫悟空及其分身有精采武戲。（記者董柏廷攝）

佩珀幻象（Pepper’s Ghost）特製舞台裝置由法國TNG尼古拉斯・布迪爾設計，融合虛擬與真實空間，讓觀眾彷彿置身童話般場景。音樂則由王乙聿譜寫，為每個角色賦予專屬聲響，讓音樂成為角色，而非僅是背景，觀眾也能用聽覺感受猴子的靈巧與小女孩的細膩，如何用旋律說話。

演出卡司陣容，包含鐵扇公主由劉珈后與謝樂雙卡詮釋，美猴王則由王詠增與魏伯丞擔綱，加上演員陳冠丞、黃家成的靈活身手串演美猴王的分身，共同展現當代與經典並存的戲曲功底。詳詢傳藝中心官網。

佩珀幻象（Pepper’s Ghost）特製舞台裝置由法國TNG尼古拉斯・布迪爾設計，融合虛擬與真實空間，讓觀眾彷彿置身童話般場景。（記者董柏廷攝）佩珀幻象（Pepper’s Ghost）特製舞台裝置由法國TNG尼古拉斯・布迪爾設計，融合虛擬與真實空間，讓觀眾彷彿置身童話般場景。（記者董柏廷攝）

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