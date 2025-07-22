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藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

「2025台灣美食展」8/1登場 綠舞攜旗下品牌線上搶先開賣

2025/07/22 19:06

綠舞國際觀光飯店在今年台灣美食展特別推出「玥－山景客房一泊一食 雙人住宿券」，並加贈多項好禮。（宜蘭綠舞國際觀光飯店提供）綠舞國際觀光飯店在今年台灣美食展特別推出「玥－山景客房一泊一食 雙人住宿券」，並加贈多項好禮。（宜蘭綠舞國際觀光飯店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕「2025台灣美食展」將於8/1-8/4在台北世貿一館登場，宜蘭綠舞國際觀光飯店今年祭出最低39折限時優惠，並同步於今（22）日起至8月4日開賣，讓消費者不用出門也能輕鬆搶購優惠產品，且線上美食展電子票券即買即用，美食之旅不用等。

人氣萌寵咖啡廳黑RURU CAFE「雙人下午茶餐券」可品嘗多道必吃主題鹹食、精選甜點及飲品。（宜蘭綠舞國際觀光飯店提供）人氣萌寵咖啡廳黑RURU CAFE「雙人下午茶餐券」可品嘗多道必吃主題鹹食、精選甜點及飲品。（宜蘭綠舞國際觀光飯店提供）

綠舞表示，為方便遊客包裝美食輕旅行，今年特別推出「玥－山景客房一泊一食 雙人住宿券」，主打舒適山景房型與精緻早餐，入住即可免費暢遊5.7公頃的日式主題園區，園內融合禪風庭園、日式造景與自然綠意，營造出彷彿置身京都的靜謐氛圍。住宿券加贈經典浴衣或大正浪漫體驗、黑RURU CAFE入園與萌寵互動體驗，週一至週四更有日式和菓子、抹茶、植栽Leaf&Vibe經典體驗3選1，為綠舞首次於美食展販售住宿商品，結合飯店級住宿品質與餐飲享受，同步推出壽喜燒與西餐雙人套餐券、雙人萌寵下午茶與擼貓現金券，線上線下統統搶得到。

「平日雙人共用餐券」套組可以優惠價品嘗精緻西式料理或日式關東風格壽喜燒套餐。（宜蘭綠舞國際觀光飯店提供）「平日雙人共用餐券」套組可以優惠價品嘗精緻西式料理或日式關東風格壽喜燒套餐。（宜蘭綠舞國際觀光飯店提供）

另外還有限量優惠餐券，旅人可依需求彈性加購，將原本的一泊一食輕鬆升級為一泊二食的理想行程。例如蝶舞咖啡廳與日光璽舞壽喜燒・割烹聯手推出優惠「平日雙人共用餐券」，即可任選精緻西式套餐或道地關東風壽喜燒，搭配當令肉品與蔬菜輕涮即食，再附贈綜合刺身，感受經典關東味。用餐同樣可自由進出園區，為旅人打造高CP值的旅遊盛宴。

萌寵咖啡廳黑RURU CAFE推出「雙人下午茶餐券」，加贈牧草兌換券，可近距離餵食超可愛瓦萊黑鼻羊及熊貓羊。（宜蘭綠舞國際觀光飯店提供）萌寵咖啡廳黑RURU CAFE推出「雙人下午茶餐券」，加贈牧草兌換券，可近距離餵食超可愛瓦萊黑鼻羊及熊貓羊。（宜蘭綠舞國際觀光飯店提供）

擼LALA Sweets推出8折優惠「雙人擼貓現金折抵券」，和可愛貓咪共度幸福下午茶時光。（宜蘭綠舞國際觀光飯店提供）擼LALA Sweets推出8折優惠「雙人擼貓現金折抵券」，和可愛貓咪共度幸福下午茶時光。（宜蘭綠舞國際觀光飯店提供）

至於綠舞旗下品牌萌寵咖啡廳黑RURU CAFE，則推出「雙人下午茶餐券」，可品嘗多道必吃主題鹹食、精選甜點及飲品，加贈牧草兌換券，近距離餵食超可愛瓦萊黑鼻羊及熊貓羊，還能一睹羊寶寶們的呆萌模樣，體驗不一樣的萌寵下午茶；在宜蘭及台北南西商圈皆有分店的擼LALA Sweets，推出8折優惠「雙人擼貓現金折抵券」，客人換上襪套即可進入寬敞的貓咪生活空間，享受與貓咪們玩耍互動及打卡拍攝萌照的幸福下午茶時光。更多相關活動訊息詳詢綠舞國際觀光飯店官網。

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