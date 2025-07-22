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高市圖好繪芽結訓 成果展繪本故事初心

2025/07/22 19:59

高雄市立圖書館第六屆「好繪芽繪本創作班」結訓，即日起於總館4樓潮間帶展區舉辦成果展。（高市圖提供）高雄市立圖書館第六屆「好繪芽繪本創作班」結訓，即日起於總館4樓潮間帶展區舉辦成果展。（高市圖提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄市立圖書館第六屆「好繪芽繪本創作班」結訓，即日起於總館4樓潮間帶展區舉辦成果展，展出包括畫作、草圖、分鏡設計、角色設計和手製樣書，創作者並分享創作歷程，讓觀者得以窺見每本繪本背後的故事初心。

此次共有30名學員報名研習，課程自3月至6月共10天密集訓練，由具豐富繪本推廣與編輯經驗的張淑瓊，及跨足繪本與藝術創作領域的崔永嬿共同擔任導師，並邀請海狗房東、林柏廷、周見信、黃郁欽、陶樂蒂、陳致元、劉旭恭、蔡兆倫、陳嘉鈴等9位繪本產業領域相關實務經驗豐富講師，和著作權法專家姚信安教授擔任客座師資，從實務經驗、創作技巧到產業知識，多元講題涵蓋創作歷程中所需的關鍵環節。

高市圖館長李金鴦指出，《好繪芽》繪本創作班已有近200位創作者參與課程，第六屆課程以「經典與創新」為主軸，從基礎故事架構、分鏡練習，逐步引導學員探索個人風格與多元觀點，成果令人驚艷，成果展正在總館4樓潮間帶展區將展至8月31日。

她說，高市圖長期推廣圖像閱讀，並扶植繪本創作，期盼透過豐富館藏資源的支持，結合產業、教育與創作者、讀者四方需求，持續打造高市圖國際繪本中心作為南台灣繪本創作重鎮。

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